Έντονη είναι η βροχόπτωση από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (8/11) στην περιοχή του Αγρινίου. Δυσχέρειες έχουν προκληθεί σε χωριά της περιοχής καθώς χωράφια πλημμύρισαν, νερά εισήλθαν σε οικίες και κίνδυνοι προέκυψαν στο οδικό δίκτυο και σε αγροτικούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, έχουν προκληθεί προβλήματα – από μικρής έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα – σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής και έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές – Αυτοδιοίκηση, Πυροσβεστική, Αστυνομία – για την αντιμετώπισή τους.

Επιχειρούν μηχανήματα του δήμου, δύο συνεργεία της ΕΜΟΔΕ Πάτρας και επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Αγρινίου, ενώ η Τροχαία είναι επί ποδός. Γίνονται αντλήσεις υδάτων από οικίες χωριών και απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο.

Σε Καλύβια, Νεάπολη και Μεγάλη Χώρα χωράφια πλημμύρισαν και καλλιέργειες καταστράφηκαν. Προέκυψαν μικρές υπερχειλίσεις σε Πλατανόρεμα και Καλαμόρεμα. Αντλήσεις υδάτων έγιναν και σε τέσσερα σπίτια στα Ρουσέικα και σε πέντε στα Καλύβια, σύμφωνα με το agrinionews.

Επίσης σε σημεία του οδικού δικτύου, όπως οι διασταυρώσεις Σταλίκα και Τριαντέικα, υπήρξε συσσώρευση υδάτων. Μεγάλη προσοχή απαιτείται στον δρόμο από Τριαντέικα προς Νεάπολη στην Ε.Ο. Αγρινίου-Εμπεσού. Η Τροχαία έσπευσε σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για ρύθμιση κυκλοφορίας.

Νερά επίσης συσσωρεύτηκαν σε σημεία έξω από το ειδικό σχολείο Νεάπολης, όπου ακινητοποιήθηκε όχημα και η Πυροσβεστική απέγκλωβισε τον οδηγό.