Λεφτά για μεταγραφές ή…;

Ήμουν χθες στην OPAP Arena για να δω το ματς της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς και αυτό που είδα ήταν για ακόμη μία φορά απογοητευτικό. Μια ομάδα που άρχισε με αισιοδοξία τη σεζόν έχει καταφέρει, γιατί με κατόρθωμα μοιάζει, να παρουσιάζεται όλο και λιγότερο πειστική από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και αυτό δεν είναι κάτι που το βλέπουν μόνο οι δημοσιογράφοι ή οι οπαδοί αλλά και οι διοικούντες. «Νομίζεις ότι ο Ηλιόπουλος δεν αντιλαμβάνεται ότι η σεζόν στραβώνει από νωρίς; Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει… Θα ρίξει πολλά λεφτά για μεταγραφές τον Ιανουάριο ή θα…;», μου είπε άνθρωπος που ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ίδωμεν…

Πάει για δύο σέντερ

Αλλαγή δεδομένων στον μπασκετικό Παναθηναϊκό καθώς δεν πάει, πλέον, μόνο για μία μεταγραφή ψηλού αλλά για δύο. Το νέο πρόβλημα που προέκυψε με τον Λεσόρ, η νέα καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την επιστροφή του στη δράση έχει βαρύνει πολύ το κλίμα και ο Αταμάν περιμένει από τον Γιαννακόπουλο να προχωρήσει στην απόκτηση δύο σέντερ. Ο ένας για βασικός, θα πρέπει δηλαδή να είναι παίκτης που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά, ο άλλος θα πρέπει να είναι μια αξιόπιστη λύση ερχόμενος από τον πάγκο. Δεν είναι εύκολο, φυσικά, να βρουν ακριβώς αυτό που θέλουν οι «πράσινοι», με το Final Four της Euroleague να διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, όμως, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Από εκεί και πέρα, θα είναι θέμα του προπονητή το τι θα πετύχει ή όχι η ομάδα.

Έγκλημα με Λεσόρ

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Λεσόρ πάντως, ο Γιαννακόπουλος, όπως μαθαίνω, είναι έξαλλος. Όχι, φυσικά, με τον παίκτη, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο θύμα σε αυτή την υπόθεση, αλλά με όποιον ή όποιους φταίνε για τη συνεχή καθυστέρηση αναφορικά με την επιστροφή του στη δράση. «Σου φαίνεται λογικό παίκτης που παθαίνει κάταγμα περόνης τον Δεκέμβριο του 2024 να επιστρέψει στα παρκέ στις αρχές του 2026;», μου έλεγε χθες άνθρωπος που είναι κοντά στον Παναθηναϊκό και ο οποίος είναι σίγουρος πως όποιος φταίει για όλο αυτό θα πληρώσει. «Μιλάμε για έγκλημα κατά της καριέρας του Ματίας, κατά της ομάδας καθώς ο Γάλλος είναι κομβικός παίκτης», μου έλεγε και φυσικά δεν έχει άδικο.

Ό,τι πρέπει για Μπενίτεθ

Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, από την άλλη πλευρά, τα χαμόγελα επέστρεψαν μετά τη νίκη επί της Μάλμε και όλοι περιμένουν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οι πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος, αντικειμενικά, είναι ελάχιστες με τέτοια διαφορά από την κορυφή, αυτό όμως μπορεί και να είναι… θετικό για τον Μπενίτεθ. Ο Ισπανός προπονητής σε όλη του την καριέρα τα πήγαινε καλύτερα στις νοκ άουτ διοργανώσεις, σε σχέση με το πρωτάθλημα. Απαλλαγμένος, επομένως, από αυτό το άγχος, μπορεί να δουλέψει με περισσότερη ηρεμία, να φέρει καλά αποτελέσματα σε Ευρώπη – κύπελλο Ελλάδας και παράλληλα να αρχίσει να βάζει τις βάσεις για την ομάδα της επόμενης σεζόν. Να περάσει τη φιλοσοφία του, να τεστάρει ποιοι παίκτες κάνουν και ποιοι όχι, χωρίς την πίεση για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Εγγύηση Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ πρόσφερε ακόμη ένα θεαματικό 90λεπτο στους οπαδούς του στο 4-0 επί της Γιουνγκ Μπόις, σε μια βραδιά στην οποία ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Η Τούμπα φώναξε ρυθμικά το όνομά του, ο Τάισον τον φίλησε καθώς έγινε αλλαγή, ο Μπιάνκο έδειξε ότι μπορεί να πάρει τη θέση του Οζντόεφ απαντώντας σε όσους ειρωνεύονταν το deal για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι. Ο Ρουμάνος προπονητής, ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία της ομάδας, έχει τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης και είναι να απορεί κανείς με όσους προσπάθησαν στην αρχή της σεζόν να δημιουργήσουν θέμα, έχοντας ως στόχο να προκαλέσουν πρόβλημα στη σχέση του με τον Ιβάν Σαββίδη. Παίρνουν, όμως, τις απαντήσεις τους στο γήπεδο και στις εξέδρες.

Η αντίδραση Μεντιλίμπαρ στην ισοπαλία με Αϊντχόφεν

Στον Ολυμπιακό, τέλος, ο Μεντιλίμπαρ ήταν αρκετά ήρεμος μετά τον αγώνα με την Αϊντχόφεν. Η ισοπαλία με τους Ολλανδούς δεν άρεσε, φυσικά, καθόλου στον Ισπανό προπονητή και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, η αντίδρασή του όμως ήταν διαφορετική σε σχέση με ό,τι είχε συνηθίσει φέτος έπειτα από παιχνίδια στα οποία δεν του άρεσε είτε το αποτέλεσμα είτε η εμφάνιση. Οι παίκτες ακολούθησαν κατά γράμμα το πλάνο του «Μέντι» κόντρα στους Ολλανδούς και το γεγονός ότι η ισοφάριση ήρθε στην τελευταία φάση του αγώνα δεν ακυρώνει την προσπάθεια που έγινε για τη νίκη, την εμφάνιση της ομάδας. Και όταν ο Μεντιλίμπαρ είναι ήρεμος, τα μηνύματα είναι θετικά για τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων».