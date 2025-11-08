Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε μπαρ στη Φλόριντα.

Ο 22χρονος Σάιλας Σάμπσον, από το Ντέιντ Σίτι, φέρεται να οδηγούσε απερίσκεπτα και να τον καταδίωκε η αστυνομία, όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε στο Bradley’s, ένα γκέι μπαρ, χτυπώντας περισσότερα από δώδεκα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Τουλάχιστον 11 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές, όπως μετέδωσε η Daily Mail.

Ο Σάμπσον συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ το δυστύχημα ερευνάται.

«Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί ήταν μια αλόγιστη τραγωδία. Οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και όλους όσοι επηρεάστηκαν», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Λι Μπέρκο.

«Η απερίσκεπτη οδήγηση έθεσε σε κίνδυνο αθώες ζωές», τόνισε.

Η αστυνομία εντόπισε για πρώτη φορά τον Σάμπσον λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν οδηγούσε προς τον αυτοκινητόδρομο I-275 South.

Το ελικόπτερο της αστυνομίας της Τάμπα τον κατέγραψε να κινείται στη Hillsborough Avenue κοντά στην 22η οδό, μαζί με ένα άλλο αυτοκίνητο, πριν μπει μόνος του στον αυτοκινητόδρομο.

Ο Σάμπσον τελικά βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο και μπήκε στο κέντρο της Τάμπα. Καθώς έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους της πόλης, όπου ζουν περίπου 414.500 κάτοικοι, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

Ωστόσο, ο Σάμπσον κατάφερε να αποφύγει τον ελιγμό και συνέχισε προς τη 7th Avenue, όπου τελικά έπεσε πάνω στο Bradley’s.

Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναμένεται να του απαγγελθούν και άλλες κακουργηματικές κατηγορίες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ιδιοκτήτες του Bradley’s δήλωσαν πως έχουν «ραγίσει οι καρδιές τους» μετά την τραγωδία.

«Αυτή η τραγωδία χτύπησε την καρδιά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας της Τάμπα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Το Bradley’s on 7th είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης – είναι ένα καταφύγιο, ένας χώρος χαράς, αγάπης και οικογένειας για αμέτρητους ανθρώπους σε όλη την περιοχή της Τάμπα Μπέι.

Σήμερα, πενθούμε μαζί με τους φίλους μας στο Bradley’s, τις οικογένειες των θυμάτων και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτή την παράλογη πράξη».

Πολλές επιχειρήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας βρίσκονται γύρω από την 7th Avenue και τη γειτονιά Ybor City.

Το Bradley’s θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα σημεία της περιοχής.