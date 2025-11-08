Με τον Ναν να πετυχαίνει 27 πόντους σε 25 λεπτά, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 89-72 το Περιστέρι εκτός έδρας για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, ξεχνώντας για λίγο τα προβλήματά του και τις ήττες στη Euroleague.

Με την ψυχολογία να μην είναι καλή μετά την ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα, οι «πράσινοι» πήγαν στο Περιστέρι για να βγάλουν αντίδραση και το έκαναν, αν και οι γηπεδούχοι παρέμεναν κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο.

Το Περιστέρι προηγήθηκε με 7- στα πρώτα λεπτά, οι Σορτς και Μήτογλου απαντούσαν για το «τριφύλλι» και το τέλος της πρώτης περιόδου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες (22-22). Με το ξεκίνημα της δεύτερης, όμως, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με επιμέρους σκορ 14-2 κατάφερε να ξεφύγει με +12 (36-24), ελέγχοντας την κατάσταση.

Το Περιστέρι, όμως, κατάφερε να αντεπιτεθεί και με τρίποντα των Ιτούνας και Αμπερκρόμπι ισοφάρισε 43-43 στο 19′, πριν πάρουν ξανά το προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι (48-43). Οι δύο ομάδες παρέμεναν κοντά και στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου (51-52), κάπου εκεί όμως οι «πράσινοι»… πάτησαν γκάζι και ξέφυγαν.

Με σερί 12-0 το σκορ από 51-52 έγινε 51-64, με τον Ναν να σκοράρει συνεχώς για τον Παναθηναϊκό που μπήκε από το +11 (67-56) στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο οποίο παρέμεινε σοβαρός και πήρε τη νίκη με +17 (89-72).

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 43-48, 56-67, 72-89