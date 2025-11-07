Σύμφωνα με ανάλυση των ανεξάρτητων μέσων «Mediazona» και της Ρωσικής Υπηρεσίας του BBC, που βασίζεται σε παρακολούθηση ανοικτών πηγών, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στρατιώτες της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν ξεπεράσει τους 145.000.

Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο αριθμός των απωλειών αυξήθηκε κατά περίπου 5.000, γεγονός που δείχνει διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων μηνών.

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες

Οι περισσότεροι νεκροί προέρχονται από τη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν (7.253 άτομα) και το Ταταρστάν (6.441).

Σε άλλες μεγάλες πόλεις, οι απώλειες είναι σημαντικά χαμηλότερες: στη Μόσχα έχουν καταγραφεί 1.688 θάνατοι, στην Αγία Πετρούπολη 1.314, ενώ στην Τσετσενία μόλις 365.

Από το σύνολο των θυμάτων, 43.789 θεωρούνται εθελοντές, 18.876 ήταν κρατούμενοι που στρατολογήθηκαν για το μέτωπο και 15.767 επιστρατευμένοι. Για πάνω από 39.000 περιπτώσεις δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Επιπλέον, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος δώδεκα ανώτατων αξιωματικών, ανάμεσά τους τρεις αντιστράτηγοι και επτά υποστράτηγοι.

Το προφίλ των θυμάτων και οι ηλικιακές ομάδες

Οι μεγαλύτερες απώλειες παρατηρούνται στις ηλικίες 33 έως 38 ετών, με περίπου 27.600 νεκρούς συνολικά.

Ακολουθεί η ηλικιακή κατηγορία 18–20 ετών, όπου έχουν επιβεβαιωθεί 3.496 θάνατοι. Οι απώλειες είναι σαφώς χαμηλότερες σε άτομα άνω των 63 ετών, με μόλις 454 επιβεβαιωμένους θανάτους.

Πώς συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα

Όπως εξηγεί η Mediazona, οι αριθμοί βασίζονται σε ανοιχτές πηγές, όπως δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ, αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και ανακοινώσεις κρατικών φορέων.

Ως επιβεβαίωση θανάτου υπολογίζονται είτε επίσημες ανακοινώσεις, είτε αναρτήσεις συγγενών ή φίλων που επιτρέπουν την ταυτοποίηση, μέσω ονόματος, φωτογραφιών ή λεπτομερειών από κηδείες και ταφές.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται μόνο Ρώσοι πολίτες, όχι μαχητές από τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

Εκτιμήσεις από δυτικές πηγές

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία πληροφοριών, οι συνολικές απώλειες της Ρωσίας —νεκροί και τραυματίες— υπολογίζονται γύρω στο ένα εκατομμύριο άτομα, εκ των οποίων έως και 250.000 είναι νεκροί.

Οι ανεπανόρθωτες απώλειες (νεκροί, αγνοούμενοι και βαριά τραυματίες) εκτιμώνται μεταξύ 400.000 και 500.000.

Αντίστοιχα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 η Ρωσία έχασε περίπου 100.000 στρατιώτες, ενώ τον Αύγουστο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ρωσικές απώλειες από την αρχή του έτους ξεπέρασαν τους 112.000, έναντι περίπου 8.000 Ουκρανών.

Αναλύσεις διεθνών ινστιτούτων

Το περιοδικό The Economist εκτιμά ότι από 1η Μαΐου έως 9 Ιουλίου 2025, οι ρωσικές απώλειες στο πεδίο ανέρχονται σε 31.000 άνδρες.

Συνολικά, οι απώλειες της Ρωσίας υπολογίζονται μεταξύ 900.000 και 1,3 εκατομμυρίων, εκ των οποίων έως 350.000 θεωρούνται ανεπανόρθωτες.

Παρόμοιες εκτιμήσεις δίνει και το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) της Ουάσινγκτον, που κάνει λόγο για 1 εκατομμύριο συνολικές απώλειες, με 250.000 νεκρούς και 400.000 βαριά τραυματίες.