Σε εξωνυχιστικούς ελέγχους προχωρούν από σήμερα αστυνομικοί που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Από την πρώτη μέρα εφαρμογής του ειδικού σχεδίου της Αστυνομίας, με 24ωρη παρουσία μέσα σε οικισμούς Ρομά, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι στα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από τον οικισμό.

Οι εκπρόσωποι του οικισμού υπογραμμίζουν ότι η Αστυνομία είναι καλοδεχούμενη και στέλνουν μήνυμα προς τους κατοίκους να συμπεριφέρονται κόσμια ώστε να μη δημιουργηθούν εντάσεις, όπως αναφέρει το ThessPost.gr.

«Όπως βλέπετε η αστυνομία είναι μέσα στον οικισμό Αγίας Σοφίας, Δεν προκαλούμε, συμπεριφερόμαστε κόσμια», αναφέρουν.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, ακόμη, ελέχγους για παράνομη οπλοκατοχή και διαρκή ενημέρωση των κατοίκων. Θα υλοποιηθεί από την νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, που θα υπάγεται στο ελληνικό FBI.

Όπως ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα προσληφθούν 50 διαμεσολαβητές που θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη.