Στην ειδική ομάδα εξειδικευμένων αστυνομικών που αναμένεται να εγκατασταθεί εντός των οικισμών Ρομά αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στα Παραπολιτικά 90,1. «Είμαι υποχρεωμένος να υπηρετώ την ατζέντα της ασφάλειας των πολιτών», ανέφερε αρχικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως η εγκληματικότητα στους καταυλισμούς των Ρομά είναι μεγάλη. «Πρόκειται για μάστιγα», είπε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει το συνολικό ζήτημα της ενσωμάτωσης, των προβλημάτων που υπάρχουν στους πληθυσμούς αυτούς τους ευάλωτους, τα ιδιαίτερα προβλήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών, όπως επίσης τα ζητήματα της κοινωνικής στήριξης, της απασχόλησής τους, αλλά είμαι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να υπηρετώ την ατζέντα της ασφάλειας. Η εγκληματικότητα των Ρομά είναι πολύ μεγάλη, δυστυχώς για κάποιους λόγους τις τελευταίες δεκαετίες, που σχετίζονται είτε με την άφιξη των μεταναστών και τις δουλειές που έχουν πάρει και κάνουν οι μετανάστες είτε με την κρίση, τον COVID, όλα αυτά οδήγησαν σε μια μεταβολή των συνθήκων ζωής των ανθρώπων αυτών. Δυστυχώς, μια συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών ασχολείται με το έγκλημα, κάποιοι από αυτούς είναι σκληροί εγκληματίες, εννοώ ότι διακινούν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, και πολλοί από αυτούς βρίσκονται στις φυλακές. Κάποιοι άλλοι από αυτούς διακινούν μέταλλα και μια σειρά άλλα υλικά, από τα οποία κερδίζουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά, και δυστυχώς ακόμα και μικρά παιδιά ασκούνται καθημερινά στην μικροεγκληματικότητα με διαρρήξεις. Άρα έχουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι μάστιγα και δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι», επισήμανε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας πως «φυσικά και υπάρχουν αστυνομικοί μέσα στους καταυλισμούς».

Ωστόσο, όπως είπε, «αυτό το νέο στοιχείο είναι ότι συγκροτούμε ομάδες, κυρίως από νέους αστυνομικούς, τους εκπαιδεύουμε ειδικά, ούτως ώστε να υπάρχει και διάλογος με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά οι ομάδες αυτές είναι επιχειρησιακές, και θα είναι παρούσες μέσα στους οικισμούς σε καθημερινή βάση, σε 24ωρη λειτουργία. Μάλιστα, έχω δώσει εντολή στους υπεύθυνους αξιωματικούς του ”ελληνικού FBI” να ψάξουν και να βρουν στέκια στα οποία θα στέκονται, θα ξεκουράζονται και θα είναι σημείο αναφοράς για να υποβάλλουν παράπονα και κάποιοι από τα ίδια τα μέλη των οικισμών αυτών, έτσι ώστε να είναι πλήρης η ενσωμάτωσή τους μέσα στη ζωή των οικισμών αυτών».

«Θα είναι ένστολοι, οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι, απολύτως θωρακισμένοι, με οχήματα. Εγώ δεν είμαι εδώ στο υπουργείο για παρατηρητής ούτε να περιγράφω τα προβλήματα, είμαι εδώ για να διασφαλίσω την ασφάλεια των πόλεων, των συνοικιών και των ανθρώπων. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με αυτού του είδους την εγκληματικότητα. Βεβαίως υπάρχει και η μεγάλη εγκληματικότητα και σας είχα πει ότι μετά την ψήφιση του νόμου τα θέματα των υπότροπων εγκληματιών πλέον αντιμετωπίζονται πολύ αυστηρά. Σε μια επιχείρηση που έγινε πριν από δύο μήνες στις Αχαρνές συνελήφθησαν 17 άτομα, εκ των οποίων οι 11 προφυλακίστηκαν γιατί έδιναν “παρών” στα τμήματα της περιοχής, αποδείχτηκε ότι είχαν υποδικίες ή καταδίκες και ήταν υφ’ όρων απολυμένοι από τις φυλακές και άρα ξαναμπήκαν στις φυλακές διότι παραβίασαν τους όρους με τους οποίους ήταν έξω. Αυτός είναι ένας καινούργιος νόμος, που σημαίνει ότι πλέον η υποτροπή δεν μπορεί να είναι αποδεκτή», εξήγησε στη συνέχεια.

«Στην Αττική, σε πρώτη φάση θα είναι 70 αστυνομικοί που θα μπουν μέσα στους καταυλισμούς, θα είναι νέοι αστυφύλακες εκπαιδευμένοι, επιλεγμένοι και επιλεγμένες και θα είναι εκεί υπό την εποπτεία του “ελληνικού FBI”. Επειδή είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη δουλειά, πρέπει αυτά τα παιδιά και ψυχικά και σωματικά να είναι κατάλληλα», επανέλαβε αναφερόμενος στη νέα ομάδα εξειδικευμένων αστυνομικών που θα εγκατασταθεί στους καταυλισμούς. «Θα είναι ομάδες αστυνομικών οι οποίοι θα περιπολούν σε 24ωρη λειτουργία, διότι υπάρχουν και άλλα θέματα, υπάρχουν τα θέματα των διαταράξεων. Γίνεται κατάσχεση κάτι θηριωδών μεγαφώνων τα οποία χρησιμοποιούνται σε κέντρα διασκέδασης. Τι δουλειά έχουν να υπάρχουν στα σπίτια τέτοιου είδους μεγάφωνα, τα οποία δεν αφήνουν τον κόσμο να κοιμηθεί;», διερωτήθηκε καταλήγοντας.