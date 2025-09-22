Για το σοβαρό ζήτημα της εγκληματικότητας μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοινώνοντας παράλληλα πως «το επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά».

Όπως είπε, ειδικότερα, «το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, οι διαρρήξεις αυτό βαίνει μειούμενο, αλλά είναι μεγάλο ακόμη».

Στη συνέχεια, ο ίδιος μίλησε για την εγκατάσταση ενστόλων πολύ εξειδικευμένων μέσα στους καταυλισμούς Ρομά.

«Οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι μάχιμοι, θα είναι μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα. Σε 1,5 μήνα θα γίνει αυτό, θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI. Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν σε συνοικίες και γειτονιές. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια και που για μένα είναι ακατανόητη, αυτή πρέπει να πάρει τέλος», επισήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.