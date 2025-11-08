Από 25 περιοχές και 152 σημεία της Περιφέρειας τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο αστυνόμευσης στους καταυλισμούς Ρομά, το οποίο θα επεκταθεί και στην Αττική από τις 15 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην ενίσχυση της παρουσίας της αστυνομίας στις κοινότητες αυτές, με στόχο την πρόληψη, την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και τη διαμεσολάβηση σε ζητήματα που προκαλούν εντάσεις.

Το σχέδιο αναλαμβάνει η νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, η οποία θα έχει διαρκή ένστολη παρουσία, με ελέγχους στα σπίτια και στοχευμένες επιχειρήσεις όπου απαιτείται. Συνολικά θα συμμετάσχουν 473 αστυνομικοί, οι οποίοι υπάγονται στη νέα υπηρεσία που αποκαλείται ανεπίσημα «ελληνικό FBI».

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας σε κανένα σημείο της Ελλάδας.

«Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε «ειδικές ζώνες» που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς. Εξ’ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από «διαμεσολαβητές» που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους», τόνισε.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, «η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή», τόνισε ο υπουργός.