Από αύριο, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σχέδιο αστυνόμευσης σε περιοχές με υψηλή παραβατικότητα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης ξεκινά από την περιφέρεια αύριο, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και από τις 15 Νοεμβρίου στους οικισμούς της Αττικής, πάντα με στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης στις περιοχές αυτές, όπου καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.

Ο υπουργός ανέπτυξε το σχέδιο που θα εφαρμοστεί σε 25 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, με 152 σημεία, όπου έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας, ενώ σημείωσε πως στην εφαρμογή του θα συμμετέχουν 473 αστυνομικοί, οι οποίοι θα αποτελούν τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

«Η ισονομία αλλά και η πρόληψη με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή. Αυτό υπηρετεί και η επιλογή μας να συστήσουμε τις ειδικές ομάδες πρόληψης και διαμεσολάβησης για τους καταυλισμούς των Ρομά, στην Αττική και σε ολόκληρη την Ελλάδα», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζοντας το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας. Το σχέδιο στηρίχθηκε στους πυλώνες της Πρόληψης, της Συνεργασίας και της Διαμεσολάβησης.

Μάλιστα, μίλησε για την αποστολή των Ομάδων, σημειώνοντας πως: «Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε «ειδικές ζώνες» που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς. Εξ’ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από “διαμεσολαβητές” που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους».