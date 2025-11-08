Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε ότι την Κυριακή (9/11) ο Κένεθ Φαρίντ θα έρθει στην Αθήνα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, ενώ τόνισε πως υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Τσαρλς Μπάσεϊ αλλά όχι κάποια εξέλιξη.

Με τους Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν να είναι τραυματίες, οι «πράσινοι» έχουν μείνει χωρίς σέντερ και αυτό, όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας, προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στην ομάδα.

Η απόφαση που έχει παρθεί, επομένως, είναι να αποκτηθούν δύο ψηλοί και ο ένας θα είναι ο Φαρίντ, όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής του «τριφυλλιού», ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Μπάσεϊ, με τις προσπάθειες της διοίκησης να συνεχίζονται.

«Ξέρετε ήδη ότι συμφωνήσαμε με τον Φαρίντ και ότι αύριο θα είναι στην Αθήνα και μετά τις ιατρικές εξετάσεις, αν είναι έτοιμος, θα τον χρησιμοποιήσουμε στη διπλή αγωνιστική της Euroleague», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε.

«Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για τον Μπάσεϊ, η ομάδα δουλεύει γι’ αυτό, αλλά αυτού του είδους οι παίκτες θέλουν χρόνο. Το δουλεύουμε. Κοιτάμε και τι γίνεται με τον Γιούρτσεβεν που έχει 50% πιθανότητα να είναι διαθέσιμος στη διαβολοβδομάδα για μερικά λεπτά».