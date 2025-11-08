Ο Παναιτωλικός ήταν καλύτερος από την ΑΕΛ και τη νίκησε με 3-0 για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους φιλοξενούμενους να μένουν με 10 παίκτες στο 74′ λόγω αποβολής του Μπαγκαλιάνη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι έχοντας ως στόχο να πιέσουν από το ξεκίνημα και το έκαναν, με την κατοχή μπάλας να είναι 70%-30% και την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να έρχεται στο 17ο λεπτό, όταν ο Τσάβες βρήκε τον Αγκίρε που βγήκε στην πλάτη της άμυνας και σούταρε αλλά ο Μελίσσας απέκρουσε.

Αμέσως μετά, στο 19′, οι Αγρινιώτες είχαν νέα φάση με την άστοχη κεφαλιά του Στάγιτς μετά το κόρνερ του Ματσάν και τελικά το γκολ ήρθε από την άσπρη βούλα… Στο 29′ η μπάλα βρήκε στο χέρι του Παπαγεωργίου μετά τη σέντρα του Μίχαλακ από αριστερά, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι και ο Ενκολόλο εκτέλεσε στο 30′ για το 1-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στο β’ μέρος οι Θεσσαλοί μπήκαν καλύτερα, πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπάθησαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στην ισοφάριση, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν κατάφεραν να γίνουν πραγματικά επικίνδυνοι και στο 67′ έχασαν τις ελπίδες τους για θετικό αποτέλεσμα.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο, ο Αγκίρε πήρε τη μπάλα μετά το λάθος του Ατανάσοφ, έδωσε στον Ματσάν και αυτός βρήκε τον Μαυρία που βγήκε απέναντι από τον Μελίσσα και τον νίκησε για το 2-0. Το παιχνίδι είχε, πλέον, κριθεί και στο 74′ η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου κέρδισε και δεύτερο πέναλτι, αυτή τη φορά για ανατροπή του Άλεξιτς από τον Μπαγκαλιάνη, ο οποίος είδε και την κόκκινη κάρτα.

Η ΑΕΛ έμεινε, επομένως, με 10 παίκτες και ο Άλεξιτς εκτέλεσε το πέναλτι στο 79′ και έγραψε το 3-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, ο Παναιτωλικός ανέβηκε στους 11 βαθμούς και είναι στην 9η θέση ενώ η ομάδα της Λάρισας έμεινε στους 7 και είναι στην 11η.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (83′ Κόγιτς), Εστέμπαν (73′ Κοντούρης), Μάτσαν, Μίχαλακ, Ενκολόλο (83′ Τσούρα), Αγκίρε (73′ Αλεξιτς).

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοσονού, Πέρες, Στάικος, Ατανάσοφ (71′ Χατζηστραβός), Πασάς (58′ Βινιάτο), Ουάρντα (58′ Γκαράτε), Τούπτα.