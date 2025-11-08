Η Τότεναμ κατάφερε με γκολ στο 84′ και στο 91′ να μετατρέψει το 0-1 σε 2-1 κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήταν πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη, για την 11η αγωνιστική της Premier League, στο 96′ όμως ο Ντε Λιχτ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και αφού έχασαν πολύ καλή ευκαιρία στο 22′ με τον Κούνια, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 32′: Σέντρα του Ντιαλό, κεφαλιά του Μπουμό και η μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους, έχασαν ευκαιρίες με τους Ρομέρο και Παλίνια στο 54′ και στο 56′, συνέχισαν τις προσπάθειές τους και ισοφάρισαν στο 84′ με τον Τελ (1-1).

Οι Λονδρέζοι δεν έμειναν, μάλιστα, εκεί αλλά στο 91′ με σουτ του Οντομπέρ που βρήκε στον Ριτσάρλισον για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα, έκαναν το 2-1 και ήταν αγκαλιά με τη νίκη. Δεν την πήραν όμως…

Οι «κόκκινοι διάβολοι», οι οποίοι έμειναν με 10 παίκτες στο 89′ καθώς αποχώρησε λόγω τραυματισμού ο Σέσκο και ο Ρούμπεν Αμορίμ είχε κάνει όλες τις αλλαγές, βγήκαν μπροστά και στο 96′ έκαναν το 2-2 με κεφαλιά του Ντε Λιχτ.

Έτσι, οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό και συνεχίζουν χέρι-χέρι καθώς έχουν από 18.