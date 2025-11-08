Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (9/11) την Κηφισιά εκτός έδρας για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League και οι Σαντιάγο Έσε και Ντάνι Γκαρθία έμειναν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών.

Οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν πίσω τους το 1-1 με την Αϊντχόφεν και σκέφτονται μόνο το παιχνίδι με την Κηφισιά, όπου ο στόχος είναι η νίκη, είτε για να ανέβουν στην κορυφή αν ο ΠΑΟΚ δεν νικήσει τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, είτε για να παραμείνουν στο -1.

Μια νίκη που θα προσπαθήσουν να την πάρουν χωρίς τους Έσε και Γκαρθία, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι λόγω τραυματισμών, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τους αφήνει εκτός αποστολής, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή τον Λιατσικούρα.

Αναλυτικά στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι οι Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.