Για την αντιμετώπιση της βεντέτας στην Κρήτη, αλλά και τις αγροτικές επιδοτήσεις μίλησε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε τη βεντέτα αρνητική παράδοση που «δεν χαρακτηρίζει την Κρήτη» και τόνισε ότι η καταπολέμησή της απαιτεί δράση όχι μόνο της πολιτείας αλλά και της κοινωνίας, των τοπικών κοινοτήτων και των σχολείων.

Όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις, τόνισε ότι οι πληρωμές για το 2025 αναμένονται έως τα τέλη Νοεμβρίου μέσω ενός υβριδικού συστήματος, ενώ από το 2026 θα εφαρμοστεί πλήρως το νέο ευρωπαϊκό σύγχρονο σύστημα.

Αναλυτικότερα, σχετικά με το σχέδιο δράσης για το πληροφορικό σύστημα και το σύστημα ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση με τα γεωχωρικά δεδομένα σε σχέση με τον υπολογισμό των ζώων και σε σχέση με τους ελέγχους, το λεγόμενο risk ανάλυσης με τον κ Χατζηδάκη να σημειώνει πως αυτό υπεβλήθη στις αρχές της εβδομάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχεται, υπογραμμίζοντας πως «υπάρχει αισιοδοξία ότι θα εγκριθεί, διότι ξέρουμε ποιες είναι οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν γίνει συζητήσει ανεπισήμως μαζί τους και είναι αποφασισμένοι να κάνουν όλα αυτά τα οποία απαιτούνται για την επόμενη φάση».

Τέλος, τόνισε ότι η ανακατανομή των κονδυλίων θα ευνοήσει τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη και η αποτελεσματικότητα των επιδοτήσεων.