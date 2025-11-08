Οκτώ άτομα συνελήφθησαν συνολικά για σοβαρό περιστατικό με μαθητή ο οποίος μετά από χρήση ναρκωτικών κατέρρευσε μέσα στο σχολείο του στην Πάτρα. Μέσα σε αυτούς είναι τόσο ο 13χρονος μαθητής όσο και δύο 15χρονοι που του πούλησαν την κάνναβη.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Παρασκευής (07.11.2025) σε γυμνάσιο σχολείο της Πάτρας. Ο μαθητής μετά από τη χρήση των ναρκωτικών βρέθηκε στο προαύλιο ημιλιπόθυμος, με δυσκολία στην αναπνοή και έχοντας σπασμούς, σύμφωνα με το tempo24. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται και φαίνεται πως η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί.

Οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα για να αποδειχθεί ποιος πούλησε τα ναρκωτικά στο παιδί και αν και άλλοι μαθητές έκαναν χρήση κάνναβης μέσα στο σχολείο τους.

Από την έρευνα αποδείχθηκε πως ο 13χρονος αγόρασε κάνναβη από δύο 15χρονους μαθητές για 15 ευρώ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο τους ανήλικους (μαζί και ο 13χρονος που κατηγορείται μόνο για χρήση) αλλά και 5 γονείς των ανήλικων που κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα και στα σπίτια των συλληφθέντων όπου κατασχέθηκαν 2 τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί η πηγή προέλευσης των ναρκωτικών.