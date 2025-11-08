Με νέες επενδύσεις συνοδεύεται το λυκόφως της φετινής τουριστικής σεζόν εξέλιξη που αποδεικνύει περίτρανα ότι ο τουρισμός σέρνει μετά τον κλάδο της ενέργειας για μια ακόμη μια χρονιά το άρμα της επενδυτικής κινητικότητας στην ελληνική οικονομία.

Ήδη στα Χανιά την υλοποίηση ξενοδοχειακού επενδυτικού σχεδίου ύψους 36 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η εταιρεία «ΚΑΠΑΚΗΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Χανιά

Συγκεκριμένα, αφορά στην Ίδρυση Συγκροτήματος έξι Ξενοδοχειακών Μονάδων μέσω της ανέγερσης έξι νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, συνολικής δυναμικότητας 191 δωματίων / 475 κλινών.

Το νέο σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα θα βρίσκεται στην περιοχή «Κάτω Δαράτσο», της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, του Δήμου Χανίων, Κρήτης.

Το 20%, δηλαδή ποσό 7.2 εκατ. ευρώ αφορά στην ίδια συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

Το 30%, ήτοι ποσό 10.8 εκατ. ευρώ αφορά σε τραπεζικό δανεισμό από την ALPHA BANK Α.Ε.

Το 50%, δηλαδή ποσό 18 εκατ. ευρώ αφορά στο αιτούμενο δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.).

Η επένδυση υλοποιείται με τη δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Radisson

Paradise Resort Evia, μέλος των Radisson Individuals – Πηγή: Radisson Hotel Group

Εν τω μεταξύ το Radisson Hotel Group ενισχύει την παρουσία του στην Ελλάδα, ανακοινώνοντας την υπογραφή του Paradise Resort Evia, μέλους των Radisson Individuals, ενός νέου παραθαλάσσιου θέρετρου 322 δωματίων στην Ερέτρια, που αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του τον Μάιο του 2026.

Η νέα αυτή προσθήκη σηματοδοτεί τη συνέχιση της στρατηγικής του Ομίλου για ανάπτυξη θερέτρων και μετατροπών σε επιλεγμένους προορισμούς αναψυχής, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη θέση του Radisson στην ελληνική αγορά φιλοξενίας.

Το Paradise Resort Evia βρίσκεται στην παραθαλάσσια Ερέτρια, στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, μόλις 102 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, ενώ η πρόσβαση είναι εύκολη τόσο οδικώς όσο και ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα και την Αγία Μαρίνα

Την ανακαίνιση και μετατροπή του ακινήτου έχει αναλάβει η Works Hellas, εταιρεία με εξειδίκευση σε έργα φιλοξενίας και μακροχρόνια συνεργασία με το Radisson Hotel Group στην Ελλάδα.

Paradise Resort Evia, μέλος των Radisson Individuals – Πηγή: Radisson Hotel Group

Στρατηγική στόχευση

«Η Ελλάδα παραμένει μια αγορά-προτεραιότητα για την ανάπτυξη του Radisson Hotel Group. Το Paradise Resort Evia ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική μας για ταχεία επέκταση μέσω ποιοτικών μετατροπών σε ισχυρές τουριστικές τοποθεσίες, που προσφέρουν εύκολη πρόσβαση από κύριες πύλες εισόδου όπως η Αθήνα», δήλωσε ο Elie Milky, Chief Development Officer για τη Μέση Ανατολή, τη Βορειοανατολική Αφρική, την Ελλάδα και την Κύπρο του Radisson Hotel Group.

Διπλασιασμός χαρτοφυλακίου έως το 2026

Το Radisson Hotel Group υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον διπλασιασμό του χαρτοφυλακίου του στην Ελλάδα έως το 2026 — από πέντε σε δέκα ξενοδοχεία. Το πλάνο επικεντρώνεται σε εμβληματικά αστικά ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας και πολυτελή θέρετρα στην ηπειρωτική χώρα και στα ελληνικά νησιά, σε συνεργασία με στρατηγικούς επενδυτές.

Nέο Ακίνητο του ΕΦΚΑ

Την ίδια ώρα τον δρόμο της αξιοποίησης παίρνει το διατηρητέο ακίνητο, ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ, που βρίσκεται επί της οδού Αξαρλιάν, στον αριθμό 7, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Φορέας προκήρυξε διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με την κατάθεση κλειστών προσφορών, προβλέπει την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ κατ’ ελάχιστον, από τον ανάδοχο για την ανακαίνιση του ακινήτου.

Σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του διαγωνισμού, το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί «από τον μισθωτή για κάθε νόμιμη χρήση και πάντοτε εντός των επιτρεπόμενων, όπως αυτές ισχύουν, χρήσεων και όρων δόμησης».

Σημειώνεται ότι με βάση τον διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί τον περασμένο Μάρτιο από τον e-ΕΦΚΑ για την πρόσληψη συμβούλου σχετικά με την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου του Φορέα, υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής του κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα.

«Ο εκτιμητής θα παραδώσει μελέτη όπου θα περιλαμβάνονται δύο εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης ένα εκ των οποίων υποχρεωτικά ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα και θα προτείνει το συμφερότερο για τον e-ΕΦΚΑ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόσκληση του σχετικού διαγωνισμού.

Σημειωτέον ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και ότι ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει χρηματοοικονομική ικανότητα για την υλοποίηση του έργου ύψους τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ.

Το μίσθωμα

Η διάρκεια της σύμβασης εκμίσθωσης ορίζεται σε 30 χρόνια με δικαίωμα παράτασης κατά 10 χρόνια μετά από σχετική αμοιβαία συμφωνία των δύο πλευρών, εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη συμφωνία τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από τη λήξη της.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά το μηνιαίο μίσθωμα, αυτό διαμορφώνεται σε 18 χιλιάδες ευρώ, ποσό το οποίο επιβαρύνεται με ψηφιακό τέλος 3,6%.

Τέλος αναφορικά με την καταβολή του μισθώματος κατά τα πρώτα τρία έτη της συμφωνίας, δεν θα καταβάλλεται το μηνιαίο ποσό λόγω εκτέλεσης του επενδυτικού προγράμματος. «Από την έναρξη του τέταρτου μισθωτικού έτους και εφεξής, και για όλη τη διάρκεια της εκμίσθωσης, θα καταβάλλεται αναπροσαρμοσμένο το μηνιαίο μίσθωμα ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση ή μη του Επενδυτικού Προγράμματος», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο τεύχος της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.