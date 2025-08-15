Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος τέλεσε το πρωί δέηση στον ιδιωτικό ναό της Πατριαρχικής κατοικίας, απευθύνοντας έκκληση για ειρήνη και σταθερότητα στον κόσμο, ενόψει της συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.



Όπως τόνισε, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία απευθύνει ειλικρινή προσευχή προς τον Θεό, ώστε «να δείξει το έλεός Του και να ευοδώσει την αλληλεπίδραση των ηγετών των δύο ισχυρότερων κρατών στον πλανήτη».



Στην προσευχή του, ο προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας επισήμανε ότι η ιστορική αυτή συνάντηση δεν αφορά μόνο τις διμερείς σχέσεις Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά το συνολικό μέλλον της διεθνούς ασφάλειας. «Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχέσεων ανάμεσα στους λαούς των δύο χωρών», σημείωσε, «είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας σε ολόκληρο τον κόσμο»