Σήμερα αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία είχε διακομιστεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, καθώς παρουσίασε σοβαρή παράλυση τόσο στα άκρα όσο και στους αναπνευστικούς μύες.

Το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου σήμανε συναγερμός και οργανώθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής. Ελικόπτερο μετέφερε τη μαθήτρια από την Κεφαλονιά στον Άραξο και από εκεί, μέσω κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ, οδηγήθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου διασωληνώθηκε άμεσα. Ακολούθως μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί κατόρθωσαν να εντοπίσουν την αιτία του προβλήματος και η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας είχε άμεσο αποτέλεσμα. Η σημερινή αποσωλήνωση αποτέλεσε στιγμή έντονης συγκίνησης για όσους βρέθηκαν εκεί και την έζησαν.

Όπως μετέδωσε το tempo24.news, το πρώτο πράγμα που ζήτησε η 14χρονη μετά την αποσωλήνωση ήταν να αγκαλιάσει τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που της έσωσαν τη ζωή, θέλοντας έτσι να εκφράσει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή της.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν συνολικά 14 υγειονομικοί: τέσσερις παιδίατροι, δύο αναισθησιολόγοι, δύο νοσηλεύτριες χειρουργείου, ένας ακτινολόγος, ένας χειριστής μαγνητικού τομογράφου που προσήλθε εκτός βάρδιας και ένας εντατικολόγος. Όλοι τους λειτούργησαν υπό τον συντονισμό του παιδιάτρου Αθανάσιου Φίλια από το Καραμανδάνειο και του διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη.

Παρά την αισθητή βελτίωση, η κατάσταση της υγείας της 14χρονης εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα.