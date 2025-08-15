Η ΚΑΕ Άρης επισημοποίησε την προσθήκη του Αλέξανδρου Εμέκα Αντετοκούνμπο στο ρόστερ της για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, γεννημένος στις 27 Αυγούστου 2001, φοίτησε στο δομινικανικό λύκειο του Γουάιτφις Μπέι.

Το 2020 απέρριψε την επιλογή να αγωνιστεί στο NCAA και επέλεξε να ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στην Ισπανία, με τη Μούρθια, όπου κατά κύριο λόγο αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα. Ένα χρόνο αργότερα, το 2021, έκανε το ντεμπούτο του στη G-League με την θυγατρική ομάδα των Τορόντο Ράπτορς, καταγράφοντας 2,6 πόντους και 1,4 ριμπάουντ μέσο όρο.

Την περίοδο 2022-23 μεταγράφηκε στη θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς, τους Γουισκόνσιν Χερντ, όπου σε 22 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι σημείωνε 5,8 πόντους και 3 ριμπάουντ. Παρέμεινε στην ίδια ομάδα και την επόμενη σεζόν, παρουσιάζοντας παρόμοια στατιστικά (5,7 πόντους και 2,9 ριμπάουντ).

Τον Φεβρουάριο του 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της λιθουανικής Μαζεϊκιάι, με την οποία είχε σε 14 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο 8 πόντους και 2,3 ριμπάουντ. Στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου 2024-25 αγωνίστηκε στην KK Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε για πρώτη φορά στην ελληνική Basket League, φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Πριν από λίγες ημέρες αποχώρησε από τον «Δικέφαλο του Βορρά» ως ελεύθερος, με τον Άρη να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να τον εντάσσει άμεσα στο δυναμικό του.