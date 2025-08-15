«Εθνικάρα βάλε ένα γκολ» φώναζαν οι φίλαθλοι σε καιρούς χαλεπούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτό πλέον μπορεί να ισχύει και για την Εθνική μπάσκετ, χωρίς μάλιστα να αλλάξει λέξη!

Η εθνική ανδρών, τουλάχιστον στα πρόσφατα φιλικά, επιδεικνύει εμφανή δυσκολία στην επίθεση σκοράροντας με συχνότητα… γκολ, ενώ τα ποσοστά ευστοχίας είναι αποκαρδιωτικά – γεγονός που εγείρει ανησυχίες ενόψει του Eurobasket 2025.

Στο φιλικό παιχνίδι στην Κύπρο με το Ισραήλ, η Γαλανόλευκη ηττήθηκε με 75‑58, καθώς οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν σημαντικά τους τομείς της επαναφοράς και της γρήγορης επίθεσης, ενώ η ελληνική ομάδα πέτυχε μόλις 17 πόντους σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο! Παρά την εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ (14 πόντοι με 5/9 σουτ), οι αδύναμες επιδόσεις εκτός των βασικών παικτών και το κακό αμυντικό transition πλήγωσαν την εθνική.

Η κατάσταση δεν είναι πρωτόγνωρη. Οι γκαρντ της ομάδας –Σλούκας, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης– σουτάρουν συνολικά με μόλις 32% ευστοχία εντός παιδιάς (16/50), και η ευστοχία στα τρίποντα φτάνει στο 29%. Μοναδική εξαίρεση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που συνεχίζει να παρουσιάζει τρομερή αποτελεσματικότητα με 30,5 πόντους ανά αγώνα και 72% ευστοχία με τα εθνικά χρώματα και καθώς πλέον μπαίνει στα φιλικά με τη συμμετοχή του στο τουρνουά Ακρόπολις, αναμένεται να ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση της ομάδας στο αντίπαλο καλάθι.

Όσο και αν στα φιλικά δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα, καθώς οι σύνθεσεις και οι τακτικές μεταβάλλονται σημαντικά, το βάθος του προβλήματος προκύπτει από την αδυναμία δημιουργίας ισορροπημένου επιθετικού συστήματος, φοβικότητα στην εκτέλεση και μεγάλη εξάρτηση από τον Γιάννη, ειδικά όταν οι σουτέρ δεν αποδίδουν.

Ο Βασίλης Σπανούλης καλείται να βελτιώσει την επιθετική ισορροπία, να αποφορτίσει τον ηγέτη στα αποτελεσματικά σουτ και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των σουτέρ. Διαφορετικά, τα φιλικά μπορεί να είναι μόνο η αρχή ενός προβληματικού ταξιδιού στο Eurobasket.