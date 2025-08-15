Αναστάτωση επικρατεί στη νότια Σουηδία, καθώς μια ένοπλη επίθεση κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορεμπρό περίπου 200 χλμ. δυτικά της Στοκχόλμης ,είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Η αστυνομία έχει ήδη εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αρχών, διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας, με τον φάκελο της υπόθεσης να έχει ανατεθεί σε ειδικό τμήμα της Αστυνομίας.

Η δημόσια τηλεόραση SVT, επικαλούμενη αυτόπτη μάρτυρα, μετέδωσε ότι οι πυροβολισμοί ακούστηκαν λίγο μετά την ολοκλήρωση της προσευχής της Παρασκευής. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών ή τα κίνητρα του δράστη.

Το νέο αυτό περιστατικό ξυπνά μνήμες από ένα πρόσφατο, τραγικό γεγονός που είχε συγκλονίσει την ίδια πόλη τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν δέκα μαθητές και εκπαιδευτικοί έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση ενόπλου, στην πιο φονική επίθεση με όπλο στην ιστορία της χώρας.