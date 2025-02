Ο φερόμενος ως δράστης της χειρότερης ένοπλης επίθεσης που έχει σημειωθεί ποτέ στη Σουηδία πυροβόλησε περισσότερες από 50 φορές και ζούσε απομονωμένος αρκετά χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, μία εβδομάδα μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Την περασμένη Τρίτη, ένας 35χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ρίκαρντ Άντερσον από τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, μπήκε σε ένα κέντρο εκπαίδευσης νεαρών ενηλίκων στο Ορεμπρό, 200 χλμ. δυτικά της Στοκχόλμης, και άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 10 ανθρώπους προτού στρέψει -κατά τα φαινόμενα- το όπλο προς τον εαυτό του.

At least 10 people killed in a school shooting in Örebro, Sweden.



The 35-year-old perpetrator used an automatic weapon.



His ethnic background is ‘unknown’.



