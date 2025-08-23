Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έσπευσε εκτάκτως στην Τζιά, καθώς τον τελευταίο καιρό παρατηρήθηκε έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας.

Η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας παρατηρήθηκε στο νησί της Τζιάς από τις 12 Αυγούστου και από τότε μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 250 περιστατικά, ανέφερε η ΕΡΤ.

Κατά την κορύφωση του φαινομένου καταγράφηκαν μέσα σε μία μέρα 30 επισκέψεις στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, ενώ τώρα είναι σε ύφεση.

Μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί κάποιο άτομο με συμπτώματα. Είναι κυρίως ήπια και κρατούν 2-3 μέρες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς δεν εμπνέει ανησυχία, οι γαστρεντερίτιδες από τον Μάιο παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα από τον ΕΟΔΥ.

Στην πλειονότητά τους τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας οφείλονται σε κάποιον ιό ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε μολυσμένο νερό ή σε κάποιο τρόφιμο αλλά έχουμε μετάδοση και από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ένας θάνατος που έχει αναφερθεί αφορά υπερήλικα με σοβαρό υποκείμενο νόσημα χωρίς να είναι σαφής η σύνδεση με τη γαστρεντερίτιδα. Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο διερευνάται.