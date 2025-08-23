Σάλος έχει ξεσπάσει στη Δανία με τις κοινωνικές υπηρεσίες που έκοψαν μια νεαρή μητέρα σε απαγορευμένο τεστ γονεϊκής επάρκειας και στη συνέχεια πήραν το μωρό της, μία ώρα μετά τη γέννα.

Σύμφωνα με τον Guardian, στο σκανδιναβικό κράτος έχει θεσπιστεί το τεστ γονεϊκής επάρκειας μόνο για Δανούς γονείς, ενώ απαγορεύεται σε όσους κατάγονται από τη Γροιλανδία, πρώην αποικία της Δανίας.

Με βάση τη νομοθεσία, λόγω βάρβαρων πρακτικών (βιασμοί, ξυλοδαρμοί, εκτελέσεις, βασανιστήρια, απομακρύνσεις παιδιών από τους γονείς κτλ) που χρησιμοποίησε επίσημα η χώρα για να ελέγξει τους Γροιλανδούς και να τούς κάνει Χριστιανούς, έχουν σημαδευτεί αρκετές γενιές, με αποτέλεσμα να χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση, καθώς οι ανάγκες τους διαφέρουν από εκείνες των Δανών.

Ωστόσο, ο νόμος δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Ιβάνα Νικολίνε Μπρούνλουντ, η οποία κρίθηκε ακατάλληλη, επειδή την είχε κακοποιήσει ο πατριός της. Η 18χρονη γεννημένη στο Νουούκ από Γροιλανδούς γονείς, πρώην αθλήτρια της Εθνικής ομάδας χάντμπολ της Γροιλανδίας, έφερε στον κόσμο την κόρη της, Αβιάγια-Λούνα, στις 11 Αυγούστου, στο νοσοκομείο του Χβιντόβρε, κοντά στην Κοπεγχάγη, όπου ζει με την οικογένειά της.

Μία ώρα αργότερα, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση του βρέφους και το μετέφεραν σε ανάδοχη φροντίδα. Η 18χρονη μητέρα δηλώνει ότι από τότε έχει δει την κόρη της μόλις μία φορά, για μία ώρα, χωρίς να της επιτραπεί να την πάρει στην αγκαλιά της ή να της αλλάξει πάνα.

Protests as newborn removed from Greenlandic mother after ‘parenting competence’ tests | Greenland | The Guardian https://t.co/u34sM4HlRv — Mads Brügger (@MBrgger) August 23, 2025

Η Δανή υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Σόφι Χέστορπ Άντερσεν, δήλωσε ανήσυχη για την υπόθεση και ζήτησε εξηγήσεις από τον Δήμο Χόιε-Τάαστροπ, που έλαβε την απόφαση. «Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τυποποιημένα τεστ σε υποθέσεις που αφορούν οικογένειες γροιλανδικής καταγωγής. Ο νόμος είναι σαφής», τόνισε.

Ο δήμος αρνήθηκε να σχολιάσει επικαλούμενος το ιατρικό απόρρητο, αναγνώρισε ωστόσο λάθη στις διαδικασίες του. Η Μπρουνλουντ περιέγραψε στον Guardian την σκληρή εμπειρία της: «Δεν ήθελα να γεννήσω, γιατί ήξερα τι θα ακολουθούσε. Κρατούσα το μωρό κοντά μου όσο ήταν μέσα μου, ήταν ο μόνος τρόπος να νιώθω δίπλα της. Ήταν μια πολύ σκληρή και τρομακτική περίοδος».

Η πρώτη της συνάντηση με την κόρη της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα διεκόπη, καθώς οι υπεύθυνοι έκριναν ότι το βρέφος είχε κουραστεί και υπερδιεγερθεί. «Η καρδιά μου ράγισε, όταν σταμάτησαν τη συνάντηση. Έκλαψα στο αυτοκίνητο φεύγοντας, ήταν τόσο γρήγορο, δεν ήθελα να την αφήσω. Δεν ξέρω τι να κάνω χωρίς εκείνη» είπε με δάκρυα στα μάτια.

Η Μπρούνλουντ έχει το δικαίωμα να βλέπει το παιδί της μόνο δύο φορές τον μήνα, για δύο ώρες κάθε φορά, υπό επίβλεψη. Η έφεσή της θα εξεταστεί στις 16 Σεπτεμβρίου. Η θετή της μητέρα, Γκίτε, η οποία είναι μισή Γροιλανδή, σχολίασε: «Είναι σαν να σου λένε ότι δεν μπορείς να έχεις τραύματα, αν θες να γίνεις μητέρα».