Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε Μουζακίτη και Γκαρθία για τη μεσαία γραμμή, αφήνοντας στον πάγκο τον Έσε.

Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση για να μπουν δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης και έχουν απέναντί τους μια ομάδα που είναι μία από τις καλύτερες της Ευρώπης, έχει όμως αρκετά προβλήματα τραυματισμών ενώ και το κλίμα στα αποδυτήριά της δεν είναι καλό.

Όπως και να έχει, οι Ισπανοί είναι το φαβορί, οι Πειραιώτες πιστεύουν στις δυνατότητές τους, ποντάροντας και στην καυτή ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι οπαδοί του στο κατάμεστο Καραϊσκάκη.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Γκαρθία, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελ Κααμπί.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους.