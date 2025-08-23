Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση που έκανε στα social media έγραψε ότι σήμερα 23 Αυγούστου είναι η ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του ναζισμού και του κομμουνισμού.

Σε ανάρτηση στο Instagram, δημοσίευσε μια εικόνα όπου ενώνονται η σβάστικα και το σφυροδρέπανο, γράφοντας στη λεζάντα:

«Σήμερα, 23 Αυγούστου, είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού.

Αυτή η ημέρα-γνωστή και ως “Black Ribbon Day” ή Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού-εορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου, προς τιμήν των θυμάτων των ολοκληρωτικών καθεστώτων του 20ού αιώνα (Ναζισμός, Σταλινισμός, άλλες μορφές ολοκληρωτισμού).

Ορίστηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 2 Απριλίου 2009, και τελεί υπό την αιγίδα και άλλων θεσμικών οργάνων, όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE). Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε για να συμπέσει με την 23η Αυγούστου 1939, όταν υπογράφηκε το Σύμφωνο Μολότοφ–Ρίμπεντροπ, μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Ναζιστικής Γερμανίας, το οποίο οδήγησε στον καταμερισμό της Ανατολικής Ευρώπης».