Σε μια κίνηση που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, η βρετανική ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο γύρισε την πλάτη στον ισραηλινό εθνικό ύμνο, κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο. Η ενέργεια αυτή, που χαρακτηρίζεται «ντροπιαστική» από την Ισραηλινή Παραολυμπιακή Επιτροπή, πυροδότησε έντονες αντιδράσεις και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την ανάμιξη της πολιτικής στον αθλητισμό.

Ολόκληρη η βρετανική ομάδα γύρισε την πλάτη στην ομάδα του Ισραήλ όταν ακουγόταν ο εθνικός ύμνος των αντιπάλων της, σε διαμαρτυρία για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο στην Κολωνία της Γερμανίας, όπως αναφέρει η Daily Mail. Τα μέλη της βρετανικής ομάδας, ντυμένα με λευκή ενδυμασία, γύρισαν στο πλάι τα αμαξίδια τους κατά την έπαρση της ισραηλινής σημαίας, ώστε να μην την βλέπουν. Οι προπονητές και οι βοηθοί τους φαίνεται ότι δεν γνώριζαν για την κίνηση.

Η ισραηλινή ομάδα (με τα μπλε) έμαθε για τη διαμαρτυρία μόνο μετά τον αγώνα, τον οποίο κέρδισε η Βρετανία με 74-64, επειδή κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων είχαν στραμμένο το βλέμμα μακριά από τη βρετανική ομάδα

Οι Ισραηλινοί παίκτες δεν παρατήρησαν αρχικά τη συμπεριφορά των Βρετανών, καθώς είχαν το βλέμμα στραμμένο στη σημαία. Τελικά, οι Βρετανοί κέρδισαν τον αγώνα με 74-64.

Η Ισραηλινή Παραολυμπιακή Επιτροπή υπέβαλε καταγγελία στη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο, ζητώντας κυρώσεις για αθλητές που επαναλάβουν ανάλογες κινήσεις. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μοσέ Ματαλόν, χαρακτήρισε την ενέργεια «ντροπιαστική» και «βαθιά ασεβή προς τους αθλητές», προσθέτοντας ότι αντιβαίνει στο πνεύμα των Παραολυμπιακών Αγώνων και υπονομεύει τον ισραηλινό αθλητισμό και το κράτος του Ισραήλ συνολικά.

Ο Ιλάι Γιάρχι, παίκτης της ισραηλινής ομάδας, δήλωσε ότι η κίνηση ήταν «επίθεση στην αξιοπρέπειά μας ως παίκτες». Αποκάλυψε ότι Ισραηλινοί παίκτες αργότερα ρώτησαν τη βρετανική ομάδα για τον λόγο που γύρισαν τα αμαξίδια τους, με τους Βρετανούς να απαντούν ότι επρόκειτο για διαμαρτυρία και υποστήριξη της παγκόσμιας ειρήνης.

«Μερικοί ήθελαν να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά δεν συμφωνήσαμε, γιατί αν δεν μας σέβεστε, δεν αξίζετε και από εμάς σεβασμό», κατέληξε ο Γιάρχι.