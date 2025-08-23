Η Σκιάθος φιλοξενεί αυτές τις μέρες τον παγκοσμίου φήμης μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, ο οποίος συνεχίζει τις καλοκαιρινές του αποδράσεις στο καταπράσινο νησί των Σποράδων.

Σύμφωνα με το τοπικό σάτ Skiathoschannel.gr μετά την εμφάνισή του στην παραλία Μάραθα, ο Αυστραλός επιχειρηματίας επέλεξε την ειδυλλιακή ακτή Διαμάντι, όπου η θαλαμηγός του M’BRACE αγκυροβόλησε στα γαλαζοπράσινα νερά, δημιουργώντας ένα σκηνικό πολυτέλειας που τράβηξε τα βλέμματα.

Βουτιές και χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα

Ο Μέρντοχ και η εκλεκτή του παρέα απόλαυσαν δροσερές βουτιές, θαλάσσιες δραστηριότητες και στιγμές απόλυτης ξεκούρασης, συνοδευόμενες από την προσεγμένη φιλοξενία του beach bar–restaurant της παραλίας.

Δείπνο με γεύσεις Ελλάδας

Το τραπέζι τους γέμισε με αρώματα και γεύσεις του Αιγαίου: φάβα Σαντορίνης, φρέσκα ψάρια, μύδια, χταπόδι και θαλασσινούς μεζέδες, όλα συνοδευμένα από κρασί τοπικής παραγωγής. Το γεύμα ολοκλήρωσε μια εμπειρία που συνέδεσε την υψηλή γαστρονομία με την ομορφιά του φυσικού τοπίου.

Η Σκιάθος στο διεθνές προσκήνιο

Η παρουσία του Ρούπερτ Μέρντοχ στο νησί δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή στάση. Αποτελεί απόδειξη ότι η Σκιάθος παραμένει σταθερά στον χάρτη των πιο λαμπερών προορισμών του διεθνούς jet set, χάρη στη μοναδική της συνύπαρξη φυσικής ομορφιάς, πολυτέλειας και αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας.