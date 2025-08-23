Οι ιρανικές δυνάμεις σκότωσαν έξι μέλη μιας οργάνωσης την οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» και λέει ότι συνδέεται με τον «ορκισμένο εχθρό της», το Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο IRNA.

«Σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τους τρομοκράτες στην επαρχία του Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, έξι επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν και δύο συνελήφθησαν» ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο μια ανακοίνωση των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.

Δεν διευκρινίστηκε το πού και πότε έγιναν αυτές οι συγκρούσεις.

«Οι διαθέσιμες αποδείξεις υποδηλώνουν τη σιωνιστική φύση» (σ.σ. δηλαδή τη σύνδεση με το Ισραήλ) της ομάδας αυτής η οποία σχεδίαζε να επιτεθεί «σε ένα από τα ζωτικά κέντρα του ανατολικού» Ιράν, πρόσθεσε το πρακτορείο, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, «η κύρια επιχειρησιακή ομάδα» της οργάνωσης αποτελείτο από «επτά μη Ιρανούς τρομοκράτες». Ούτε η υπηκοότητα των προσώπων αυτών διευκρινίστηκε.

Στις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αξιωματικοί της τοπικής υπηρεσίας πληροφοριών και ένας αστυνομικός.

Το Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, μια φτωχική επαρχία που συνορεύει με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, γίνεται συχνά θέατρο συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας, ανταρτών και μελών της μειονότητας των Βελούχων, ριζοσπαστικών σουνιτικών ομάδων αλλά και εμπόρων ναρκωτικών. Συχνά το Ιράν ανακοινώνει ότι αστυνομικοί και μέλη των Φρουρών της Επανάστασης πέφτουν σε ενέδρες σε αυτήν την περιοχή.

