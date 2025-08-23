Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας, με το 112 να έχει ενεργοποιηθεί.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025

Επίσης, ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους πολίτες σε ετοιμότητα.