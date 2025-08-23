Ο Ολυμπιακός έκανε ποδαρικό με νίκη στη Stoiximan Super League, επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα AKTOR στις καθυστερήσεις, με γκολ των Γιαζίτζι και Ελ Κααμπί.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχτηκαν στο «Γ.Καραϊσκάκης» τον Αστέρα AKTOR, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

Oι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέμεναν πιέζοντας τους Αρκάδες, η άμυνα των οποίων όμως τους δυσκόλεψε αρκετά.

Στο 22′ ο αρκετά δραστήριος Πνευμονίδης έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, έστειλε όμως τη μπάλα άουτ, ενώ έξι λεπτά αργότερα, ο Ροντινέι σούταρε με το αριστερό από τη μεγάλη περιοχή, αλλά και πάλι η μπάλα πέρασε εκτός.

Ο Κοστίνια στο 35′ απείλησε την εστία του Τσιντώντα και επανήλθε δύο λεπτά αργότερα με κεφαλιά μετά από τη σέντρα του Ορτέγκα, ο Πορτογάλος όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Αμέσως μετά, ο Τσικίνιο έκανε τη σέντρα για τον Ροντινέι, το σουτ το Βραζιλιάνου πέρασε εκτός εστίας και κάπως έτσι το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με 0-0.

Ο Αστέρας βγήκε στην αντεπίθεση στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, ο Καλτσάς σούταρε με το δεξί αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα με τον Ελ Κααμπί στο 51′, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Μαροκινός ήταν οφσάιντ.

Μία ωραία ενέργεια έκανε ο Εμμανοηλίδης στο 59′, ο οποίος αφού απέφυγε τους αντιπάλους του, σούταρε έξω από την περιοχή και ο Τζολάκης έβγαλε τη μπάλα πέφτοντας στην αριστερή γωνία της εστίας.

Στο 72′, ο Έσε έβγαλε από δεξιά για τον Τσικίνιο, ο Πορτογάλος έκανε το πλασέ, η μπάλα όμως βρήκε στο δεξί δοκάρι του Τσιντώτα, ενώ στο 84′, ο Μουζακίτης με σουτ μέσα από την περιοχή αστόχησε.

Το πρώτο γκολ στο ματς ήρθε στις καθυστερήσεις και ήταν από τον Ολυμπιακό, όταν στο 90+3′, ο Γιαζίτζι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με ένα απίθανο αριστερό σουτ, ενώ λίγο πριν το τελευταίο σφήριγμα, ο Ελ Κααμπί πέτυχε και δεύτερο γκολ για τους Πειραιώτες.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγα (81΄ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (62΄ Μαρτίνς), Γκαρθία (62΄ Μουζακίτης), Έσε (74΄ Νασιμέντο), Τσικίνιο, Ροντινέι, Πνευμονίδης (81΄ Γιαζίτσι), Ελ Κααμπί

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο (86΄ Τριανταφυλλόπουλος), Σιλά, Έντερ, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (68΄ Κετού), Εμμανουηλίδης (68΄ Μόρα), Καλτσάς (84΄ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα (84΄ Τζοακίνι