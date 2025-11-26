Ο Νίκος Μαραντζίδης σχολιάζοντας την κυκλοφορία της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι το βιβλίο είναι προάγγελος νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο καθηγητής και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών διέψευσε τα σενάρια συνεργασίας Τσίπρα με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, δηλώνοντας ότι έκλεσε ο κύκλος των συγκεκριμένων κομμάτων.

«Σίγουρα το βιβλίο είναι ένας σταθμός και για την χώρα και για τον ίδιο τον Α. Τσίπρα. Είναι ένας σταθμός γιατί κλείνει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν και αυτό ήταν απολύτως αναγκαίο αν ήθελε να γράψει ένα καινούργιο βιβλίο και το καινούργιο βιβλίο είναι η δημιουργία νέου κόμματος ή μια νέα πολιτική πρωτοβουλία», είπε χαρακτηριστικά.

«Ναι (σ.σ. στην ερώτηση αν το βιβλίο είναι προάγγελος νέου κόμματος), είναι μια απαραίτητη ενέργεια από αυτές που όφειλε να κάνει εφόσον θα ήθελε να επανέλθει στην ενεργό πολιτική», είπε στη συνέχεια.

Έπειτα, δήλωσε: «Θεωρώ ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα εξουσίας από τότε που εκλέχτηκε ο Κασσελάκης και κατ΄ επέκταση έκλεισε ο κύκλος του και ως πολιτικό κόμμα. Όπως κατά τη γνώμη μου έκλεισε και ο κύκλος της Νέας Αριστεράς ως πολιτικό κόμμα.

«Αν ο Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει έναν συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπω γιατί δεν έμενε στον ΣΥΡΙΖΑ για να το κάνει αυτό. Άρα θεωρώ ότι η πολιτική πρωτοβουλία που ήταν ύψιστης σημασίας και με όρους πολιτικής και με όρους ηθικής, που ήταν να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να ξεκινήσει μια πορεία προς το λαό όπως ο ίδιος είπε αφουγκραζόμενος την κοινωνία, δεν μπορεί να γίνει με όρους συνομοσπονδίας κομμάτων που βρίσκονται σε βαθιά κρίση και σε βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό τους», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Μαραντζίδης.