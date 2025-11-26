Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Στουρμ Γκρατς, την Πέμπτη (27/11), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League συμπεριλήφθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια.

Ο 28χρονος Ισπανός χαφ είχε αποχωρήσει λόγω τραυματισμού στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, δεν πρόκειται όμως για κάτι σοβαρό και η επιβεβαίωση ήρθε από την παρουσία του στην αποστολή για τον αγώνα με τους Αυστριακούς.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι θα είναι και στην αρχική 11άδα καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θέλει να ρισκάρει τίποτα. Από εκεί και πέρα, στην αποστολή βρίσκονται για πρώτη φορά και οι πιτσιρικάδες Τερζής και Γείτονας από την ακαδημία του «τριφυλλιού».

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής, Γείτονας.

Οι «πράσινοι» έχουν 6 βαθμούς μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές και είναι στη 16η θέση ενώ η Στουρμ Γκρατς έχει 4 και είναι 26η.