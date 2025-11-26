Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί την Πέμπτη (27/11) με τη Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς ανέλυσε όσα θα πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

Η Ένωση έχει 4 βαθμούς μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές και βρίσκεται στο -2 από τους «βιόλα», με τον προπονητή της να τονίζει πως η ομάδα είναι έτοιμη και με διάθεση να τιμήσει τους φιλάθλους της που ταξίδεψαν στην Ιταλία για να τη στηρίξουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου…

«Είμαστε έτοιμοι. Είναι μια διοργάνωση που αρέσει στη Φιορεντίνα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, γνωρίζω τον προπονητή τους από τη Ρωσία. Είναι μια ομάδα που μπορεί να μην είναι στην καλύτερή της στιγμή, αλλά μπορεί να είναι μια ψευδή εικόνα στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν διάφοροι παίκτες όπως ο Τζέκο, ο Γκούντμουντσον και άλλοι για να αντικαταστήσουν την πρώτη τους επιλογή στην επίθεση. Είμαστε προετοιμασμένοι, δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, είχαμε το ματς με τον Αρη, έχουμε και το ματς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Οι παίκτες είναι σε καλή κατάσταση και διάθεση για να παίξουμε σε αυτό το παραδοσιακό γήπεδο και να τιμήσουμε τους φιλάθλους μας που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα μας στηρίξουν στις εξέδρες».

Για το αν σκέφτεται να επαναφέρει τον ρόμβο λόγω των απουσιών των εξτρέμ: «Έχουμε κάποιες ιδέες, έχετε δίκιο. Είναι από τις αγαπημένες μου επιλογές να παίζω με δύο φορ. Αλλά έχουμε δύο επιθετικούς διαθέσιμους και πολλές αναμετρήσεις μπροστά. Έχουμε σχεδιάσει κάποια πλάνα για τις αναμετρήσεις που έχουμε. Δεν θα μοιραστώ φυσικά το πλάνο για αύριο, αλλά έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό rotation. Έχω μεγάλη πίστη στους παίκτες, τους χρειάζομαι όλους και πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι για να πάρουν την ευκαιρία. Η αναμέτρηση αύριο δεν θα είναι εύκολη. Η Φιορεντίνα έχει ποιότητα και η θέση της στη Serie A θα αλλάξει και ως το τέλος θα ανέβει ψηλότερα. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί καλά και θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλά σε ένα ένθερμο κοινό».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να πάρει θετικό αποτέλεσμα: «Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα για να καλύψουμε και τους χαμένους βαθμούς με τη Σάμροκ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εδώ ή στην Τουρκία για να καλύψουμε τους βαθμούς. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε άψογοι τακτικά, αλλιώς θα τιμωρηθούμε. Πρέπει να δείξουμε υπομονή, δυναμισμό, συγκέντρωση. Είναι μια αναμέτρηση σε μια σειρά αγώνων. Θα γίνουν κάποιες προσαρμογές. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση, ενέργεια και σωστή νοοτροπία. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία σε μια δύσκολη αναμέτρηση να αποδείξουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο».

Για το αν η ομάδα του είναι αυτή την περίοδο στο επίπεδο που θέλει ο ίδιος: «Η εμφάνιση με τον Άρη είναι κοντά στο μοντέλο που θέλουμε να αναπτύξουμε. Αυτό βέβαια εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Θα ήμουν ευχαριστημένος να παίζουμε έτσι συνέχεια, αλλά δεν είναι ρεαλιστικά εφικτό. Θα υπάρξουν προσαρμογές επειδή παίζουμε απέναντι στη Φιορεντίνα, αλλά δεν θέλουμε να αλλάξουμε τις βασικές μας αρχές. Να είμαστε επιθετικοί, να παίζουμε κάθετα, αλλά να προσέχουμε και την αμυντική μας λειτουργία ιδικά όταν παίζουμε κόντρα σε μια ομάδα της Serie A. Θα είμαι χαρούμενος αν αύριο η απόδοσή μας κινηθεί σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που είπα δεν έχει να κάνει με τη διάταξη αυτή καθ’ αυτή, αλλά με την εικόνα που πρέπει να παρουσιάζουμε σε κάθε παιχνίδι».