Ο κακός χαμός έγινε στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από τη βουλευτική του έδρα.

Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν βαρύτατες κατηγορίες, με τους χαρακτηρισμούς να επεκτείνονται και σε άλλα πρόσωπα.

Μάλιστα, κάποια στιγμή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιχείρησε να αναμεταδώσει από το κινητό της, βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο διατύπωνε τη θέση της για τον Διαμαντή Καραναστάση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επέμβει ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Βασίλης Βιλιάρδος, τον οποίο και οι δύο πλευρές κάλεσαν να τούς προστατεύσει.

Ακολουθεί ο έντονος διάλογος:

Βιλιάρδος: Δεν επιτρέπεται αυτό. Σας παρακαλώ

Κωνσταντοπούλου: Τι δεν επιτρέπεται;

Β: Γιατί επιμένετε; θεωρείτε ότι θα έρχεται εδώ ο καθένας με ένα βίντεο και ένα μαγνητόφωνο;

Κων: Σας παρακαλώ

Β: Εντάξει τελειώσατε;

Κων: Είναι απρέπεια αυτό που κάνετε. Σας φοβίζουν ακόμα και τα βίντεο της βουλής. Τι κατάντια τι βρωμιά

Άδωνις: Προσπερνώ το τελευταίο σόου με το βίντεο. Απαράδεκτο. Παραβιάζει τα πάντα με τόσο εξόφθαλμο και χυδαίο τρόπο. Πήρατε ένα κόμμα από το μηδέν και μπράβο σας, το βάλατε στη Βουλή και τώρα είστε κάτω από τη Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου. Ο νόμος για τις εκλογές με λίστα εντός 18μήνου από τη διεξαγωγή των προηγούμενων έγινε για να μην εξαντλούνται χρηματικά οι υποψήφιοι. Έγινε όμως με τη δέσμευση του σεβασμού στη λαϊκή βούληση της πρώτης αναμέτρησης. Ο πρώτος σε σταυρούς μπαίνει πρώτος στη λίστα. Δεν έγινε για να έχει ο εκάστοτε αρχηγός το προνόμιο να βάζει όποιον βουλευτή θέλει στη Βουλή. Ο αρχηγός έχει το προνόμιο να φτιάχνει τη λίστα επικρατείας. Όλοι οι υπουργοί είμαστε διορισμένοι. Εκλεγόμαστε βουλευτές και διοριζόμαστε υπουργοί. Τι κάνατε εσείς; Τιμώ την μεγάλη αγάπη που δείχνετε στον Καραναστάση αλλά δεν έχει σχέση με την πολιτική. Ο κ. Καραναστάσης δεν κατέβηκε να διεκδικήσει σταυρό εκλογής. Κακώς. Ήταν διάσημος θα μπορούσε να βγει. Δεν κατέβηκε όμως. Το επιχείρημά σας ότι δεν έχασε κανείς την έδρα καθώς δεν είχατε μπει στη Βουλή είναι σοφιστεία. Ο σεβασμός αφορά στη σειρά κατάταξης. Δεν το έκαναν όλα τα κόμματα. Το έκαναν μόνο η Πλεύση Ελευθερίας οι Σπαρτιάτες και η Νίκη.

Κων: Έχετε αποκαλυφθεί τι ψευταράς είστε. Αδιόρθωτος ψεύτης. Δικαιολογείτε τα αδικαιολόγητα. Τόσο καιρό δεν λέγατε ότι εξελέγησαν βουλευτές και οι σημερινοί βουλευτές της Πλεύσης τους έκλεψαν την έδρα. Εσείς τα λέγατε και εσείς είστε ψεύτης. Τον Μάιο δεν υπήρχαν βουλευτές της Πλεύσης. Είναι ένα τεράστιο ψέμα που εσείς επινοήσατε για να χτυπήσετε την Πλεύση και τον Καραναστάση. Το κάνατε εσκεμμένα με εντολή Μητσοτάκη . Το έκαναν και άλλα κόμματα. Το ΚΚΕ.

Γιώργος Λαμπρούλης: Είστε ψεύτρα

Κων: Στην κα Φόνσου στην κα Διγενή δεν τους ζητήσετε να παραιτηθούν; Αυτά δεν τα είχε καταγγείλει τότε η ΝΔ. Η Πλεύση σας ενοχλεί. Οι βουλευτές μας είναι όλοι μαχόμενοι άνθρωποι. Δεν είναι κολλητοί μου. Δεν είμαστε σαν κι εσάς με Σεμερτζίδου. Ούτε έχουμε ράβδους χρυσού σε λίστες της Ελβετίας.

Α: ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά αγαπά και τον νοικοκύρη. Να δούμε τον ισχυρισμό σας να δούμε ποιος λέει ψέματα

Κων: Εσείς

Α: Παρακαλώ πρόεδρε προστατέψτε με

Β: Παρακαλώ μην το κάνετε κυρία Κωνσταντοπουλου

Κων: Εσείς δεν με προστατέψατε πριν

Β: Μα εμφανίσατε μαγνητόφωνο. Τι να σας πω;

Κων: Απαγορεύεται από τον Κανονισμό;

Β: Απαγορεύει ο Κανιονισμός να χορεύει κανείς εδώ;

Κων: Αυτό που κάνετε είναι εξυπηρέτηση στην κυβέρνηση

Α: Ο θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά και τον νοικοκύρη

Κων: Είστε ψεύτης

Α: Μην με διακόπτετε επιτέλους ανάγωγη. Σταμάτα. Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και έρχεσαι στην βουλή να μας κάνεις μαθήματα. Αν ισχύουν όσα είπατε για τον κ. Καραναστάση ότι οικειοθελώς του παραχωρήθηκε η θέση τότε ο Μπιμπίλας πρέπει να παραιτηθεί. Πήρε τη θέση της κυρίας Δάλλα χωρίς τη δική της θέληση. Ή ο Καραναστάσης δικαίως είναι εδώ μέσα και αδίκως ο Μπιμπίλας ή το αντίθετο. Για να καταλάβετε ποιος είναι ψεύτης. Έρχεστε εδώ υποτίθεται υπέρ των γυναικών. Γιατί κόψατε τυχαία 3 γυναίκες για να βάλετε 3 άντρες; Με τον Κασιδιάρη μαζί ρίξατε την κυβέρνηση του Σαμαρά.

Κων: Γελάω γιατί είστε πραγματικά γνήσιος ψεύτης. Βγήκατε εκτός εαυτού αποκαλύπτοντας το χιτλερικό σας πρόσωπο. Πάρτε μια ανάσα. Καταληφθήκατε να λέτε ψέματα. Είναι η δεύτερη φύση σας.