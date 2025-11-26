«Κάθε μέρα που περνάει καθίσταται ακόμα πιο προκλητική η προστασία που παρέχει η ΝΔ, κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, στον ”γαλάζιο” κομματάρχη, Γ. Ξυλούρη (”Φραπέ”)» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όπως προέκυψε και από την κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, πρώην γραμματέα της Ν.Ε. Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ο ρόλος του κ. Ξυλούρη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κομβικός. Ο κ. Αντωνόπουλος είχε λάβει επιδοτήσεις ύψους 15.667,68 ευρώ, μόνο για το έτος 2020, καθώς δήλωνε ως βοσκοτόπια εκατοντάδες στρέμματα στην Τήνο, έχοντας υποβάλει τη δήλωση ΟΣΔΕ σε ΚΥΔ το οποίο σχετίζεται με τον Γ. Ξυλούρη. Παρότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κατεξοχήν αγροτική περιοχή, ”έχει αρκετά ΚΥΔ»” όπως ο ίδιος ανέφερε, ο κ. Αντωνόπουλος επέλεξε να υποβάλει την εν λόγω αίτηση στο συγκεκριμένο ΚΥΔ, μολονότι αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τους ”Φραπέ” και ”Χασάπη”» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν: «Δεδομένου ότι οι δηλώσεις πάσης φύσεως και προφανώς αυτές που αφορούν σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ή στη λήψη Εθνικού Αποθέματος είναι ενυπόγραφες, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή. Κάτι που θα προσπαθήσει να αποφύγει πάση θυσία η σε εντεταλμένη υπηρεσία ”γαλάζια” πλειοψηφία της Επιτροπής».

«Κατά τα άλλα» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Αντωνόπουλος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για το γεγονός ότι υπέβαλε αίτηση για επιδότηση μόνο για το έτος 2020 και όχι για προγενέστερα ή μεταγενέστερα έτη. Δήλωσε ότι θεωρεί λάθος να λαμβάνει κάποιος επιδότηση που δεν αντιστοιχεί σε πραγματική παραγωγή ή έκταση ενώ ο ίδιος έπραξε το ακριβώς αντίθετο. Και προσπάθησε να ”διορθώσει” το λάθος μόνο μετά από δημοσίευμα σε ΜΜΕ».