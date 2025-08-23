Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ακόμη μία αιφνιδιαστική ανατροπή στην κορυφή του στρατιωτικού και πληροφοριακού μηχανισμού των ΗΠΑ, εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση για την πορεία της εθνικής ασφάλειας.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, απέπεμψε τον αντιστράτηγο Τζέφρι Κρουζ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών (DIA), καθώς και δύο ακόμη ανώτατους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού.

Η απόφαση ήρθε λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία έκθεσης της DIA, η οποία υποστήριζε ότι τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις είχαν περιορισμένο αποτέλεσμα – εκτίμηση που εξόργισε τον Τραμπ, ο οποίος είχε εμφανιστεί να μιλά για «συντριπτικό πλήγμα» στην Τεχεράνη.

Η υπόθεση Κρουζ δεν είναι μεμονωμένη. Είχε προηγηθεί η παύση του διοικητή της NSA, στρατηγού Τίμοθι Χο, καθώς και η απομάκρυνση του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού C.Q. Μπράουν.

Παράλληλα, η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Λευκό Οίκο, αφαίρεσε τα διαβαθμισμένα δικαιώματα από 37 στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών και ανακοίνωσε περικοπές προσωπικού άνω του 40% με στόχο εξοικονόμηση 700 εκατ. δολαρίων.

Οι επικριτές του Τραμπ κάνουν λόγο για «επικίνδυνη πολιτικοποίηση» του στρατιωτικού και πληροφοριακού μηχανισμού. «Απομακρύνει οποιονδήποτε τολμά να πει την αλήθεια», σχολιάζουν Δημοκρατικοί βουλευτές. Από την άλλη, ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται τις κινήσεις, τονίζοντας ότι πρόκειται για «αναγκαίες μεταρρυθμίσεις» που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την πειθαρχία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το νέο κύμα εκκαθαρίσεων αναμένεται να οξύνει ακόμη περισσότερο την κόντρα του Αμερικανού προέδρου με το Κογκρέσο, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το μέλλον των υπηρεσιών πληροφοριών και η δυνατότητά τους να λειτουργούν ανεξάρτητα από πολιτικές πιέσεις.