Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε στο Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ότι σκέφτεται να αναπτύξει στρατό σε Σικάγο και Νέα Υόρκη, Πολιτείες που ελέγχουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

Επιπλέον, εξετάζει το ενδεχόμενο να καταπατήσει ανοιχτά το Σύνταγμα της χώρας του, ώστε να ελέγξει την αμερικανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «το Σικάγο είναι ένα χάος», χλευάζοντας τον δήμαρχο του. «Και αυτό θα το διορθώσουμε πιθανότατα στη συνέχεια».

Ο Τραμπ είπε ότι ορισμένοι από τους υποστηρικτές του στο Σικάγο «φωνάζουν να έρθουμε».

«Τα πήγα καλά με την ψήφο των μαύρων, όπως γνωρίζετε, και θέλουν να συμβεί κάτι», είπε. «Πιστεύω λοιπόν ότι το Σικάγο θα είναι το επόμενο μας και μετά θα βοηθήσουμε με τη Νέα Υόρκη».

Ωστόσο, το έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, έχει μειωθεί στο Σικάγο τον τελευταίο χρόνο.

Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, δήλωσε ότι έλαβε σοβαρά υπόψη τα σχόλια του Τραμπ, αλλά δεν έχει λάβει επίσημη επικοινωνία από την κυβέρνηση σχετικά με την ομοσπονδιακή επιβολή του νόμου ή τις στρατιωτικές αναπτύξεις.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι η προσέγγιση του Τραμπ ήταν «ασυντόνιστη, αδικαιολόγητη και αβάσιμη». Πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσε να κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να μας βοηθήσει να μειώσουμε την εγκληματικότητα και τη βία στο Σικάγο, αλλά η αποστολή στρατού δεν είναι ένα από αυτά».

Η πόλη της Νέας Υόρκης, η οποία επίσης επικρίθηκε από τον Τραμπ, έχει αναφέρει σταθερή μείωση των βίαιων εγκλημάτων τις τελευταίες δεκαετίες και τώρα έχει σχετικά χαμηλό ποσοστό δολοφονιών μεταξύ των μεγάλων αμερικανικών πόλεων. Ο Τραμπ απείλησε επίσης με παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο Σαν Φρανσίσκο, μια άλλη πόλη που κυβερνάται από Δημοκρατικούς.

Ενώ ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει τις προσπάθειές του ως επείγουσα κίνηση για να βοηθήσει τους κατοίκους να αισθάνονται ξανά ασφαλείς, οι Δημοκρατικοί και άλλοι επικριτές λένε ότι στοχεύει να επεκτείνει τις εξουσίες του προέδρου πέρα ​​από τα όρια του Συντάγματος και να διεκδικήσει ομοσπονδιακό έλεγχο στις πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς αξιωματούχους.

Η Δέκατη Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ γενικά εμποδίζει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ελέγχει πολιτειακούς ή δημοτικούς αξιωματούχους και να παρεμβαίνει στα νομικά και ποινικά συστήματα δικαιοσύνης των πολιτειών, εκτός εάν παραβιάζονται τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών.

Η περίπτωση της Ουάσιγκτον

Ο Τραμπ στις δηλώσεις που έκανε αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον έλεγχο της αμερικανικής πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα η Ουάσιγκτον εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Κογκρέσου και όχι κάποιας Πολιτείας, με εξαίρεση την αστυνόμευση.

Επίσης, το 1973, το Κογκρέσο ψήφισε τον Νόμο περί Οικιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας της Κολούμπια, επιτρέποντας στους κατοίκους να εκλέγουν δήμαρχο και μέλη του συμβουλίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, θέλει αυτό να αλλάξει, οπότε από την προηγούμενη εβδομάδα ανέπτυξε την Εθνοφρουρά, δήθεν λόγω αυξημένης εγκληματικότητας, η οποία έχει μειωθεί από το 2023.