Οι βροχές και οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 26/11. Ισχυρά φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα βορειοδυτικά ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί και νοτίων διευθύνσεων και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, αρχικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε περιοχές της Ηπείρου. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένονται επίσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 6 έως 20-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 10 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 20-23 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 17-19 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών κυρίως κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19-20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με βροχές από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.