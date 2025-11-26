Με την αναδιάταξη των πολιτικών αντιπολιτευτικών δυνάμεων να είναι προ των πυλών και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που δείχνει να αποτελεί προάγγελο για την επόμενη πολιτική του κίνηση, τροφοδοτώντας ήδη αντιδράσεις, το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει στη στρατηγική της αυτοδυναμίας με το βλέμμα στις εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι οι ισχυρές κυβερνήσεις είναι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις και υπογραμμίζοντας ότι με αυτή την ατζέντα η ΝΔ θα διεκδικήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, αναγνωρίζοντας τα λάθη που γίνονται και προχωρώντας σε διορθωτικές κινήσεις με στόχο να μην επαναληφθούν.

Παράλληλα, με ενδιαφέρον παρακολουθεί το κυβερνητικό επιτελείο τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, καθώς το βιβλίο επαναφέρει στο επίκεντρο τα χρόνια των Μνημονίων. Κυβερνητικές πηγές εκφράζουν την άποψη ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί μια επιλεκτική αποτύπωση εκείνης της περιόδου, αποφεύγοντας –όπως σημειώνουν– να αναλάβει ευθύνες για αποφάσεις που οδήγησαν τη χώρα σε περιπέτειες.

Eπικρίνουν τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κ. Τσίπρας για τη σημερινή κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε πως ο κ. Τσίπρας «αποστασιοποιείται» από βασικούς συνεργάτες του, τους οποίους σήμερα παρουσιάζει ως λανθασμένες επιλογές, παρότι ήταν πρόσωπα που ο ίδιος είχε τοποθετήσει σε κρίσιμα πόστα. Στο Μαξίμου θυμίζουν χαρακτηριστικά τις επιλογές Βαρουφάκη, Παππά και Κωνσταντοπούλου. Αιχμές αφήνουν κυβερνητικά στελέχη και για την απουσία, σε ένα βιβλίο εκατοντάδων σελίδων, οποιασδήποτε αυτοκριτικής, με ενσυναίσθηση απέναντι στους πολίτες που επωμίστηκαν τις οικονομικές συνέπειες της διαπραγμάτευσης του 2015, από την επιβολή νέων φόρων μέχρι το κλείσιμο των τραπεζών.

Παράλληλα, επικρίνουν τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κ. Τσίπρας για τη σημερινή κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και την υιοθέτηση –όπως λένε– θεωριών που αφορούν τραγικά γεγονότα όπως η σύγκρουση στα Τέμπη. Υπενθυμίζουν δε τις εκκρεμότητες της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, από νομικές παρεμβάσεις μέχρι υποθέσεις καταδικασμένων στελεχών και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους βαρυποινίτες. Αναδεικνύεται επίσης το ζήτημα αξιοπιστίας: κυβερνητικές πηγές διερωτώνται πώς μπορεί κάποιος να παρουσιάζει ως ανεπαρκείς σχεδόν όλους τους στενούς συνεργάτες του, χωρίς να αναλαμβάνει προσωπικό μερίδιο ευθύνης.

Πάντως, από τη Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να εμπλακούν στα εσωκομματικά της Αριστεράς και ότι το ενδιαφέρον τους παραμένει στραμμένο στις μεταρρυθμίσεις και στις δεσμεύσεις προς τους πολίτες. Υπενθυμίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικράτησε στις εκλογές του 2019 και του 2023 χάρη στην εμπιστοσύνη της κοινωνίας. «Εμείς δουλεύουμε για το σήμερα και το αύριο· ο κ. Τσίπρας επιλέγει να ανατρέχει στο χθες», επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, σχολιάζοντας ότι η συζήτηση γύρω από το βιβλίο αναπαράγει μια σύγκρουση για την οποία η κοινωνία έχει ήδη αποφανθεί στις κάλπες.