Η Τότεναμ είναι ο… κακός δαίμονας της Σίτι και το απέδειξε στο «Ετιχαντ», όπου επικράτησε εύκολα 2-0. Μάλιστα, έφτασε τις δυο σερί επιτυχίες σε αυτό το γήπεδο, κάτι που είχε να συμβεί από το 2010. Οι Spurs πέτυχαν τη δεύτερη διαδοχική νίκη στη φετινή Premier League, ενώ παράλληλα… προσγείωσαν τη Μάντσεστερ μετά την τεσσάρα της πρεμιέρας. Αυτή ήταν η 10η ήττα του Γκουαρδιόλα από την Τότεναμ, αν και περισσότερο τον προβλημάτισε η κάκιστη εικόνα της ομάδας του.

Δυο σουτ, δυο γκολ και… τέλος!

Η Σίτι του α’ μέρους θύμισε την… κακή περσινή ομάδα. Κάκιστη δημιουργία, ελάχιστες εμπνεύσεις και πολλά λάθη στην άμυνα. Σε ακόμα ένα ματς χωρίς τον Ρόδρι, η ομάδα του Πεπ δεν είχε τις λύσεις απέναντι σε μια καλοστημένη ομάδα. Δύο σουτ εντός στόχου η Τότεναμ, ισάριθμα τέρματα στο α’ 45λεπτο. Ο Γκουαρδιόλα παρουσίασε την πιο νεανική ενδεκάδα της ομάδας από το 2010, η οποία είχε ενθουσιασμό, τρεξίματα, αλλά όχι και τον τρόπο να γίνει απειλητική. Η Σίτι πίεσε ψηλά, αλλά η Τότεναμ με καλή κυκλοφορία έβγαζε την μπάλα από την περιοχή της.

Ο τραυματισμός του Νουρί νωρίς δεν βοήθησε τους γηπεδούχους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από την αριστερή πλευρά τους. Οι Πολίτες είχαν την κατοχή, μια υποψία ευκαιρία με τον Μαρμούς και στο 28’, την καλύτερη φάση τους. Ο Χάαλαντ, με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, βρήκε τον Μαρμούς, αλλά ο Βικάριο είχε τη λύση στο τετ α τετ.

Η Τότεναμ απάντησε με γκολ, όταν στο 35’, ο Ριτσάρλισον βγήκε στην πλάτη της άμυνας, έκανε πολύ ωραία παράλληλη και ο Τζόνσον με ιδανικό πλασέ σκόραρε. Χρειάστηκε πάντως το τσεκάρισμα του VAR για να μετρήσει το τέρμα. Ο Ρομέρο τα πήγαινε περίφημα πάνω στον Νορβηγό, Τσερκί και Μαρμούς δεν μπόρεσαν να τον απελευθερώσουν και κάπως έτσι οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν το προβάδισμα.

Στο 45+2’ ήρθε και το δεύτερο γκολ για τους Spurs. Ήταν κάκιστη η αντίδραση του γκολκίπερ, Τράφορντ· η μπάλα έφτασε στον Παλίνια, ο οποίος με δυνατό σουτ πέτυχε το 2-0. Η Σίτι θα μπορούσε να μειώσει, αλλά στην τελευταία φάση του α’ μέρους, τη μοναδική στην οποία ο Χάαλαντ βρέθηκε ελεύθερος, δεν μπόρεσε να σκοράρει με κεφαλιά.

Η Τότεναμ τον απόλυτο έλεγχο

Η Σίτι μπήκε πιο δυνατά, πίεσε ψηλά και στο 10λεπτο του β’ μέρους είχε δυο καλές στιγμές. Στην πρώτη, ο Ακε δεν έκανε καλό σουτ, ενώ σε αυτή του 53’, ο Χάαλαντ δεν εκμεταλλεύθηκε το -μοναδικό- λάθος του Βικάριο και έκανε δυνατή πάσα για τον Τσερκί, ο οποίος κόπηκε. Από το σημείο εκείνο κι έπειτα, η Τότεναμ κατάφερε να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα, είχε γρήγορες επιστροφές, σωστές αλληλοκαλύψεις και έκοψε κάθε προσπάθεια των γηπεδούχων να μπουν στο ματς. Η ομάδα του Φρανκ είχε τον έλεγχο.

Ρομέρο, Φαν ντε Φεν ήταν εξαιρετικοί και βοήθησαν πολύ στην εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία της ομάδας τους. Μάλιστα, στο 87’ είχε καλή ευκαιρία με τον Οντεμπέρ για ένα τρίτο γκολ, όπως και στις καθυστερήσεις με τον ίδιο παίκτη, αλλά και τον Σολάνκε.