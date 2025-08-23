Οι δύο κεντρικοί αμυντικά «καθάρισαν» για τον Άρη στη νίκη (2-0) επί του ΝΠΣ Βόλου στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς ο Πέδρο Άλβαρο έλυσε τον γόρδιο δεσμό στο 65ο λεπτό και ο Φαμπιάνο Λέισμαν «κλείδωσε» τη νίκη στο 67’.

Όλα έγιναν μέσα σε δύο λεπτά, μέσα από δύο στατικές φάσεις, ούτως ώστε ο Άρης να πάρει μπόλικη ποσότητα οξυγόνου στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τον επώδυνο ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Οι «κίτρινοι» δεν… έβγαλαν μάτια με την απόδοσή τους αλλά ήταν ουσιαστικοί και είχαν ως πρωταγωνιστές τους δύο κεντρικούς αμυντικούς τους. Στο 65’ και στο 67’, τα δύο γκολ που σημείωσαν τελείωσαν το παιχνίδι κι έδειξαν στον Βόλο ότι έχει να ασχοληθεί με την αμυντική λειτουργία του

Συγκριτικά με την 11αδα του τελευταίου φιλικού αγώνα, ο Μαρίνος Ουζουνίδης προχώρησε σε μόλις δύο αλλαγές με τον Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης και τον Λόβρο Μάικιτς κάτω από την εστία. Παρέμεινε η αμυντική τετράδα των Τεχέρο, Μεντίλ (full back), Φαμπιάνο και Άλβαρο όπως και η τριάδα στον άξονα (Μόντσου, Ράτσιτς, Γένσεν) αλλά και οι Πέρεθ, Ντιαντί στα επιθετικά άκρα.

Για τον ΝΠΣ Βόλου, ο Χουάν Φεράντο επέλεξε διάταξη 4-2-3-1 με τους Σόρια (αριστερά), Μύγα (δεξιά), Κάργα, Χέρμανσον στην αμυντική τετράδα. Κόμπα και Μπαρτίνες ήταν οι εσωτερικοί μέσοι πίσω από τον Χουάνπι και στην επιθετική τριάδα οι Τζόκα (δεξιά), Λάμπρου (αριστερά) και Μακνί στην κορυφή.

Η διάθεση του Άρη και ο ρυθμός του Βόλου

Ο Άρης είχε ενέργεια στα πρώτα λεπτά, απείλησε μ’ ένα σουτ του Γένσεν στο 5ο λεπτό, καθώς ο Βόλος έδειξε ξεκάθαρα την τακτική της συμπαγούς άμυνας με την προσδοκία της κόντρα επίθεσης. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο να παγώσουν τον ρυθμό ή μάλλον να τον… χαμηλώσουν μέσα και από καθυστερημένες εκτελέσεις στατικών φάσεων.

Ο Άρης ανέλαβε και πάλι ρυθμό στο διάστημα από το 20’ έως το 30’. Εκεί (20’) ο Ντιαντί πέταξε στα σκουπίδια μοναδική ευκαιρία για το παρθενικό επαγγελματικό γκολ του καθώς στην πρώτη εκτέλεση από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα πάνω στον Σιαμπάνη ενώ στη δεύτερη ήταν απελπιστικά άστοχος. Στο 26’ ο Σόρια απομάκρυνε την μπάλα προ του Άλβαρο σχεδόν επί της γραμμής της εστίας κι ένα λεπτό αργότερα ο Πέρεθ έκανε κακό τελείωμα εντός περιοχής.

Ο Βόλος άλλαξε την τακτική του στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου ανεβάζοντας τις γραμμές του και την πίεσή του. Στο 31’ με τον Λάμπρου βρέθηκε ολομόναχος εντός περιοχής αλλά σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Τρία λεπτά αργότερα, ο Έλληνας επιθετικός δε νίκησε τον Μάικιτς με σουτ εκτός περιοχής κι ενώ είχε μεσολαβήσει ένα σουτ του Ράτσιτς.

Κοινός παρονομαστής των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο ήταν η περιορισμένη δράση των σέντερ φορ και ειδικά του Λορέν Μορόν ο οποίος πέραν μια προσπάθειας να «τσιμπήσει» την μπάλα – μετά από κάθετη πάσα του Ντιαντί – δεν φάνηκε στο γήπεδο. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι στον Ισπανό δεν ανήκε καμία από τις επτά τελικές προσπάθειες της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Μάικιτς κράτησε τον Άρη!

Ο Βόλος μπήκε με περισσότερη ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο, εν αντιθέσει με τον Άρη ο οποίος παρέμεινε υποτονικός. Είχε όμως τη στιγμή του στο 54’ όταν από λάθος του Σόρια ο Πέρεθ έγινε κάτοχος της μπάλας αλλά κάνοντας τη χειρότερη δυνατή επιλογή έδωσε την ευκαιρία στον Βόλο να βγει στην κόντρα. Εκεί ο Λόβρο Μάικιτς γλίτωσε δύο φορές την ομάδα του στα σουτ των Χουάνπι, Τζόκα.

Στο 60’ οι δύο προπονητές προχώρησαν στις πρώτες παρεμβάσεις τους. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης άλλαξε την αριστερή πλευρά, αναζητώντας δε περισσότερη δημιουργία από τον άξονα έριξε στο παιχνίδι και τον Γκαμπριέλ Μισεουί. Ο Χουάν Φεράντο, κυρίως, άλλαξε σέντερ φορ.

Ξέσπασμα με Άλβαρο και Φαμπιάνο

Σε δύο λεπτά άλλαξαν τα πάντα στο παιχνίδι καθώς ο Άρης πήρε το μέγιστο από δύο στατικές φάσεις στις οποίες ο Βόλος λειτούργησε ερασιτεχνικά. Στην πρώτη εκτέλεση κόρνερ στο 65’ ο Μαρτίνες νόμισε ότι η μπάλα θα κατέληγε εκτός γηπέδου. Ο Λορέν Μορόν αντιλήφθηκε το λάθος και γύρισε την μπάλα στον Άλβαρο ο οποίος με εύκολο πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής έκανε το 1-0. Στο 67’ η άμυνα του Βόλου «ταμπουρώθηκε» στην περιοχή, στο δεύτερο κόρνερ, και ο Φρίντεκ βλέποντας το κενό ζήτησε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και σέντραρα για το κεφάλι του Φαμπιάνο για το 2-0.

Στη συνέχεια του παιχνιδιού ο Άρης δεν έκανε τίποτε περισσότερο από τη διασφάλιση αυτού του σκορ. Ο Μισεουί προσπάθησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα τρίτο γκολ καθώς ο Βόλος δεν έγινε ιδιαίτερα απειλητικός παρότι ο Φεράντο προχώρησε σε αλλαγές βάζοντας παίκτες με δημιουργικά χαρακτηριστικά. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Πίντσι δεν εκμεταλλεύτηκε ένα σοβαρό λάθος του Μάικιτς (προσπάθησε να απομακρύνει με κεφαλιά αλλά δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας) ενώ το παιχνίδι ολοκληρώθηκε μ’ ένα σουτ του Χάμουλιτς.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Μεντίλ, Πέρεθ (Άρης), Κάργας, Κόμπα, Μύγας, Χέρμανσον (ΝΠΣ Βόλος)

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης δεν έκανε σπουδαία εμφάνιση αλλά αξιοποίησε δύο από τις πολλές στατικές φάσεις που κέρδισε. Σημασία είχε μόνο το αποτέλεσμα στη φάση που βρίσκεται. Ο Βόλος έδειξε ότι έχει θέματα στην άμυνα.

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ (60’ Φρίντεκ), Μόντσου, Ράτσιτς, Γένσεν (60’ Μισεουί), Ντιαντί (60’ Γιαννιώτας), Πέρεθ (80’ Μορουτσάν), Μορόν (89’ Καντεβέρε)

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες (84’ Γορδής), Κόμπα (60’ Πίντσι), Χουάνπι (79’ Ασενχούν), Λάμπρου Μακνί (60’ Χάμουλιτς), Τζόκα (79’ Μπουζούκης)

πηγή: gazzetta.gr