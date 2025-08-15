Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση για έναν «δίκαιο» τερματισμό του πολέμου. Μέσω δήλωσής του στο Telegram, ο Ζελένσκι υπογράμμισε την προσδοκία της Ουκρανίας από τη συνάντηση αυτή, δηλώνοντας ότι «βασιζόμαστε στην Αμερική» για να πιέσει τη Ρωσία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Η Ουκρανία «βασίζεται» στον Τραμπ να πείσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το «υψηλό διακύβευμα» του Τραμπ και το παρασκήνιο της συνάντησης

Λίγο πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση, η οποία πυροδοτεί το κλίμα ενόψει της συνάντησης, γράφοντας «Υψηλό διακύβευμα!!!». Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, την αμερικανική αποστολή πλαισιώνουν κορυφαία στελέχη, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενώ στην πλευρά της Ρωσίας βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ.

Η σύνοδος κορυφής έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), με τον Σεργκέι Λαβρόφ να έχει ήδη φτάσει στο Άνκορατζ. Ο Τραμπ, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, τόνισε ότι θα αφήσει στην Ουκρανία την απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει το status quo.