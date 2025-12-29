Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, με τις αγορές να επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις νέες ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά. Συγκεκριμένα, το Brent κινείται κοντά στα 62 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ η τιμή του West Texas Intermediate κυμαίνεται κοντά στα 58 δολάρια.

Όπως ανέφερε ο αναλυτής της IG, Άξελ Ρούντολφ, οι ενεργειακές αγορές ενισχύθηκαν λόγω της αναζωπύρωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των μεταβαλλόμενων δεδομένων γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Παράλληλα, ο κ. Ρούντολφ προειδοποιεί ότι η περιορισμένη ρευστότητα ενδέχεται να εντείνει τη μεταβλητότητα έως τις αρχές του νέου έτους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε συνάντηση των διαπραγματευτικών τους ομάδων την επόμενη εβδομάδα, με στόχο την οριστικοποίηση ζητημάτων που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών στην Υεμένη, ενισχύει τις ανησυχίες των αγορών για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου, σύμφωνα με τον αναλυτή της Haitong Futures, Γιανγκ Αν. Επιπρόσθετα όπως σημείωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Στάουνοβο οι ισχυρές κινεζικές εισαγωγές αργού μέσω θαλάσσης παρέχουν στήριξη στις τιμές και διατηρούν τις αγορές πιο «σφιχτές».

Ο Στάουνοβο προβλέπει μικρή ανάκαμψη των τιμών το 2026, καθώς η αύξηση της προσφοράς από χώρες εκτός OPEC+ αναμένεται να επιβραδυνθεί στα μέσα του ίδιου έτους.

Όλα αυτά συμβαίνουν καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα εβδομαδιαία στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ έως τις 19 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με εκτεταμένη δημοσκόπηση του Reuters, τα αποθέματα αργού εκτιμάται ότι μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που τα αποθέματα αποσταγμένων προϊόντων και βενζίνης αναμένεται να καταγράψουν αύξηση.