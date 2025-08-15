Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στο Κρανίδι Αργολίδας, κοντά στον οικισμό Πελεή. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν επιβεβλημένη, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα. Από αέρος, τη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, πριν αυτή επεκταθεί.