Το Τόκιο αναδείχθηκε πρώτη πόλη στον κόσμο για το 2025 για όσους συνδυάζουν τηλεργασία και διακοπές, σύμφωνα με το τρίτο ετήσιο «Work from Anywhere Barometer» της International Workplace Group (IWG). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ η περσινή νικήτρια Βουδαπέστη κατετάγη τρίτη. Η Αθήνα σημείωσε σημαντική πρόοδο, ανεβαίνοντας στη 12η θέση μεταξύ 40 διεθνών πόλεων, επιβεβαιώνοντας την ελκυστικότητά της για εργαζόμενους που επιθυμούν να συνδυάζουν εργασία και ταξίδι. Η έρευνα δείχνει ότι το 60% των υβριδικών εργαζομένων τείνει πλέον να παρατείνει τις διακοπές του για να εργάζεται εξ αποστάσεως, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε δώδεκα κριτήρια, όπως το κλίμα, η ευρυζωνική σύνδεση και η διαθεσιμότητα ευέλικτων χώρων εργασίας, ενώ φέτος προστέθηκαν δύο νέα κριτήρια: το κόστος και η διαθεσιμότητα βίζας για ψηφιακούς νομάδες, καθώς και η εύκολη πρόσβαση σε παραλίες, βουνά ή εθνικά πάρκα. Νέες πόλεις στη φετινή κατάταξη είναι, μεταξύ άλλων, η Σεούλ, η Ρώμη, το Κάιρο, η Πόλη του Μεξικού, το Κέιπ Τάουν, η Πράγα, η Μελβούρνη, το Ορλάντο και το Ρέικιαβικ.

Στην κορυφαία δεκάδα για το 2025 βρίσκονται, κατά σειρά: Τόκιο, Ρίο ντε Τζανέιρο, Βουδαπέστη, Σεούλ, Βαρκελώνη, Πεκίνο, Λισαβόνα, Ρώμη, Παρίσι και Βαλέτα. Τέσσερις πόλεις καταγράφουν φέτος την πρώτη τους παρουσία στη δεκάδα: η Σεούλ (4η), η Ρώμη (8η), το Παρίσι (9η) και η Βαλέτα (10η).

Το Τόκιο ξεχωρίζει για τις υψηλές επιδόσεις στην ταχύτητα ευρυζωνικής σύνδεσης, τις υποδομές μεταφορών, την ασφάλεια και τον πολιτισμό. Η νέα βίζα για ψηφιακούς νομάδες, που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2024, επιτρέπει παραμονή έως 12 μήνες με ανταγωνιστικό κόστος. Η πόλη προσφέρει επίσης εύκολη πρόσβαση σε ορεινές και παράκτιες περιοχές, καθώς και σε εθνικά πάρκα, γεγονός που την καθιστά ελκυστική για υβριδικούς εργαζόμενους.

Ο Mark Dixon, ιδρυτής και CEO της IWG, σημειώνει ότι η δυνατότητα εργασίας από απόσταση οδηγεί ολοένα περισσότερους εργαζόμενους να παρατείνουν τα ταξίδια τους ή να ζουν για μεγαλύτερα διαστήματα στο εξωτερικό ως ψηφιακοί νομάδες. Παράλληλα, έρευνες από πλατφόρμες όπως το Indeed και η Randstad δείχνουν ότι η διεθνής κινητικότητα εργατικού δυναμικού παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, με πολλούς εργαζόμενους να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και την απασχολησιμότητα έναντι της δυνατότητας εργασίας εξ αποστάσεως.

Η τάση για συνδυασμό εργασίας και ταξιδιού παραμένει ισχυρή, με τις πόλεις που προσφέρουν ευκολίες υποδομών, ευέλικτες βίζες και υψηλή ποιότητα ζωής να προσελκύουν το ενδιαφέρον των εργαζομένων παγκοσμίως. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας σε συνδυασμό με ταξίδια μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές στέγασης, τις τοπικές αγορές ακινήτων και τις δαπάνες στον τουριστικό τομέα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και επενδύσεις στις πόλεις που προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.