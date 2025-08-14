«Πιστεύω πως ο Πούτιν επιθυμεί συμφωνία», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Πέμπτης, την προηγούμενη της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο, όπως έγραψε το πρακτορείο Reuters.

Οι απειλές για κυρώσεις κατά της Ρωσίας πιθανόν έπαιξαν ρόλο στην απόφαση της Μόσχας να επιδιώξει τη συνάντηση, σύμφωνα με όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι έχει τρεις τοποθεσίες υπόψη για μια επόμενη συνάντηση με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εάν η συνάντηση είναι καλή, θα καλέσω τον Ζελένσκι και τους ηγέτες της ΕΕ», είπε ο Τραμπ, τονίζοντας πως, εάν δεν είναι καλή, δεν θα καλέσει κάποιον μετά το πέρας της συνόδου. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως δεν γνωρίζει εάν η συνέντευξη Τύπου θα είναι κοινή με τον Πούτιν, αν και, όπως είπε, θα πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση.

Πάντως, το Κρεμλίνο είπε πως δεν υπάρχει πρόθεση για υπογραφή εγγράφων στη σύνοδο της Αλάσκας και προειδοποίησε κατά των προβλέψεων για το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Εξάλλου, και ο Τραμπ δηλώνει πως, αν και πιστεύει πως ο Πούτιν θέλει συμφωνία, οι αυριανές συνομιλίες θα προετοιμάσουν μια δεύτερη συνάντηση για την επίτευξή της.

Το Κρεμλίνο, μέσω του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Interfax, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή εγγράφων σχετικά με το αποτέλεσμα της συνόδου και προειδοποίησε ότι θα ήταν «μεγάλο λάθος» να προβλεφθεί το αποτέλεσμα των συνομιλιών, μετέδωσε το Reuters.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων μετά τη σύνοδο της Παρασκευής, σύμφωνα με το Interfax.

Με «παρτίδα σκάκι» παρμοιάζει τη συνάντηση ο Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει «25%» πιθανότητα η συνάντηση με τον Πούτιν να καταλήξει σε αποτυχία, εάν δεν υπάρξει δεύτερη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε εάν πιστεύει πως υπάρχει πιθανότητα η συνάντηση να αποτύχει.

Επισήμανε ότι ο βασικός στόχος της αυριανής συνόδου είναι να προετοιμάσει μια δεύτερη συνάντηση – με τη συμμετοχή του Ζελένσκι – για την επίτευξη συμφωνίας, παρομοιάζοντάς τη με «παρτίδα σκάκι».

Υποστήριξε ότι αυτή θα περιλάμβανε «δούναι και λαβείν σε ό,τι αφορά τα σύνορα και τις περιοχές».

Στη συνέχεια είπε:

«Υπάρχει 25% πιθανότητα αυτή η συνάντηση να μην είναι επιτυχής. Σε αυτή την περίπτωση, θα [επιστρέψω να] κυβερνήσω τη χώρα και έχουμε ήδη κάνει την Αμερική σπουδαία ξανά μέσα σε έξι μήνες».

Πρόσθεσε επίσης ότι σε ένα τέτοιο σενάριο θα επέβαλε νέες κυρώσεις στη Ρωσία.