Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Αλάσκα, καθώς αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον παγκοσμίως το τετ α τετ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος «πατά» σε αμερικανικό έδαφος για πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια.

Την Τετάρτη, λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη διμερή σύνοδο των δύο ηγετών, οι Ευρωπαίοι πραγματοποίησαν μια τηλεδιάσκεψη, με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και του Ουκρανού προέδρου, Ζελένσκι, ο οποίος δεν θα έχει θέση στη σύνοδο της Αλάσκας το βράδυ της Παρασκευής (στις 22:30, ώρα Ελλάδας).

Καθώς οι ηγέτες της ΕΕ έστρωσαν τον δρόμο για τη συνάντηση της Παρασκευής, αναλυτές επιχειρούν πυρετωδώς να σκιαγραφήσουν τις ατζέντες της κάθε εμπλεκόμενης πλευράς και να προβλέψουν τα πιθανά αποτελέσματα της συνόδου στην Αλάσκα, την οποία, πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα ως «διερευνητική», μειώνοντας έτσι τις προσδοκίες για τη σύναψη κάποιας συμφωνίας που θα μπορούσε να φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ίδιος ο Πούτιν, πάντως, δήλωσε πως οι ΗΠΑ καταβάλλουν «ειλικρινή προσπάθεια» να βρουν λύση στην κρίση της Ουκρανίας.

«Η τρέχουσα αμερικανική διοίκηση καταβάλλει, κατά την άποψή μου, αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, να σταματήσει η κρίση και να επιτευχθούν συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Πούτιν το μεσημέρι της Πέμπτης.

Εντωμεταξύ, η Ρωσία δεν έχει δώσει ένδειξη ότι είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις, ενώ η Ουκρανία και η ΕΕ ανησυχούν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να κλείσει συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή τους.

Η ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, όπως έχουν σημειώσει και Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Εμανουέλ Μακρόν, επιθυμεί να επιτύχει εκεχειρία κατά τη συνάντησή του με τον Πούτιν. Και, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, αν η Αλάσκα πάει καλά, μπορεί να υπάρξει σύντομα νέα συνάντηση, στην οποία θα μπορούσε να συμμετέχει και ο Ζελένσκι. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, από τη μεριά του, τόνισε πως η αποστολή του Τραμπ είναι «να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά».

Ωστόσο, καθώς πλησιάζει η συνάντησή του την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον πρόεδρο της Ρωσίας, ο ίδιος και οι κορυφαίοι συνεργάτες του χαμηλώνουν τις προσδοκίες, υποδεικνύοντας ότι δεν είναι δουλειά του Τραμπ να φέρει ειρήνη μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Για τον Τραμπ, όμως, το κίνητρο είναι προσωπικό, μεταξύ άλλων, όπως έχουν σημειώσει και οι New York Times. Είναι μια ευκαιρία να επανεκκινήσει μια σχέση για την οποία υπερηφανευόταν εδώ και καιρό αλλά που πρόσφατα έχει γίνει τρικυμιώδης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πολλές φορές δημόσια απογοητευμένος με τον Ρώσο ομόλογό του, φέρνοντας παράλληλα το προσωπικό του στιλ διαπραγμάτευσης στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου.

Ο Τραμπ βλέπει τον εαυτό του ως ειρηνοποιό και αυτό συνδέεται στενά με τη συχνά εκφρασμένη επιθυμία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

Έχει παίξει ρόλο στην εκεχειρία μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Έπαιξε άμεσο ρόλο σε μια δέσμευση ειρήνης που υπογράφηκε μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν στον Λευκό Οίκο, και υπήρξαν και άλλες περιφερειακές συγκρούσεις στις οποίες είχε σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να οδηγήσει στον τερματισμό των δύο μεγάλων συγκρούσεων, του πολέμου-Ισραήλ Χαμάς και του πολέμου στην Ουκρανία.

Είχε δηλώσει δημόσια ότι θα λύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες, βασιζόμενος στη μακρά και, κατά την άποψή του, καλή σχέση του με τον Πούτιν. Τώρα αμφισβητεί αν αυτή η σχέση είναι όπως νόμιζε ή, τουλάχιστον, όπως την παρουσίαζε, γιατί ο Πούτιν έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από απόλυτα φιλικές και εποικοδομητικές τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί του και στη συνέχεια συνεχίζει το ίδιο σχέδιο μάχης που είχε πριν, κλιμακώνοντας τις επιθέσεις στο πεδίο.

Αν ο πρόεδρος βγει από την Αλάσκα χωρίς άμεσο ή επικείμενο σχέδιο εκεχειρίας, νομίζω θα είναι δύσκολο να παρουσιάσει αυτό ως νίκη, όπως εκτιμούν αναλυτές. Άλλωστε, ο Τραμπ προειδοποίησε τη Ρωσία, λέγοντας πως οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές, αν δεν υπάρξει εκεχειρία.

Όπως σημειώνει το BBC, «με τον Τραμπ, συχνά το καλύτερο είναι να περιμένεις το απρόβλεπτο».

Το BBC σημειώνει πως αν κάτι έχει γίνει σαφές φέτος, αυτό είναι ότι ο Τραμπ θα υποδεχόταν με χαρά την ευκαιρία να είναι ο άνθρωπος που θα τερματίσει τον πόλεμο: «αν υπάρξει ευκαιρία να ισχυριστεί ότι έχει σημειώσει πρόοδο προς την ειρήνη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Αλάσκα, θα την εκμεταλλευτεί». Και οι αναλύσεις θεωρούν ως πιθανό ενδεχόμενο ο Πούτιν να βρει τρόπο να επιτρέψει αυτή τη νίκη στον Τραμπ, αλλά πάντα με τους όρους της Ρωσίας.

Τι θέλει ο Πούτιν από τη συνάντηση στην Αλάσκα

Μία ημέρα πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, τα διεθνή πρακτορεία και ΜΜΕ έχουν πιάσει τα «μολύβια», επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουν την προσέγγιση του Ρώσου προέδρου, η οποία κάθε άλλο παρά προφανής είναι σε αυτό το στάδιο.

Ένα πέπλο αβεβαιότητας καλύπτει τη σύνοδο της Παρασκευής. Δεν θα υπάρχει θέση στο τραπέζι ούτε για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ούτε για κανέναν από τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας. Αν και η εκεχειρία στην Ουκρανία βρίσκεται ξεκάθαρα στην ατζέντα, φαίνεται ότι οι συνομιλίες θα προχωρήσουν πέρα από αυτό το ζήτημα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο «παγίδας» που επιχειρεί να στήσει ο Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Guardian, σε ανάλυσή του, μίλησε για «συνταγή καταστροφής», περιγράφοντας μια συνάντηση κατ’ ιδίαν μεταξύ των δύο ηγετών.

Το CNN μιλά ήδη για μια ιστορική ημέρα, την οποία χαρακτηρίζει ως μια από τις πιο δυνητικά καθοριστικές συναντήσεις της θητείας των δύο ηγετών και, έπειτα, βάζει στη σειρά τις προσδοκίες που ενδέχεται να έχει ο Ρώσος πρόεδρος από τη σύνοδο αυτή: πρώτα από όλα, από μόνο του το γεγονός πως αυτή η συνάντηση θα λάβει χώρα είναι μια μεγάλη νίκη για το Κρεμλίνο, συμπεραίνει το αμερικανικό μέσο -κάτι που έχει δηλώσει και ο Ζελένσκι.

Με την παρουσία του σε ένα τραπέζι κορυφαίας διπλωματίας διεθνούς επιπέδου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να απομακρύνει από πάνω του την εικόνα της «απομόνωσης» που έχει επιβληθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και λόγω των δυτικών κυρώσεων που ακολούθησαν.

Ήδη, εκτιμάται πως το Κρεμλίνο μπορεί να υποστηρίζει πως επέστρεψε στο «τραπέζι» της παγκόσμιας πολιτικής.

Παράλληλα, με την παρουσία του στην Αλάσκα, δίνει «τροφή» σε Ρώσους εθνικιστές, που εξακολουθούν να θεωρούν το έδαφος «δικό τους» (η Αλάσκα υπήρξε κάποτε απομακρυσμένη κτήση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, πριν πουληθεί στις ΗΠΑ το 1867).

Και, καθώς ο κόσμος εστιάζει στην πιθανότητα επίτευξης προόδου προς την ειρήνη στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να έχει άλλη ατζέντα.

Η Ρωσία φέρεται να πρότεινε στις ΗΠΑ σχέδιο ειρήνης που προβλέπει παραχώρηση του Ντονμπάς με αντάλλαγμα εκεχειρία, κάτι που ο Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο Τραμπ, όμως, εμφανίζεται ανοιχτός σε μια συμφωνία, γεγονός που δίνει στον Πούτιν περιθώριο να παρουσιάσει την Ουκρανία και την Ευρώπη ως εμπόδια στην ειρήνη και να υπονομεύσει τη στήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο. Το Κρεμλίνο, που ζήτησε τη σύνοδο στην Αλάσκα, επιδιώκει παράλληλα να αποφύγει αμερικανικούς δασμούς και κυρώσεις, να ενισχύσει τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο και να αποσυνδέσει το ουκρανικό ζήτημα από τη συνολική στρατηγική συνεργασία.

Επιμένει ότι η Ρωσία πρέπει να κρατήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει και κατέχει σε τέσσερις ουκρανικές περιοχές (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα) και ότι το Κίεβο πρέπει να αποσυρθεί από τα τμήματα αυτών των περιοχών που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Για την Ουκρανία αυτό είναι απαράδεκτο. «Οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν τη γη τους στον κατακτητή», λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κρεμλίνο το γνωρίζει αυτό. Αλλά αν εξασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ για τα εδαφικά του αιτήματα, υπάρχουν εκτιμήσεις πως η άρνηση του Κιέβου θα οδηγήσει τον Τραμπ στο να κόψει όλη τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Άμεση ανάλυση της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, η οποία δημοσιεύτηκε μετά την ανακοίνωση της ώρας που οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν, εκτιμά, επίσης, πως το Κρεμλίνο φαίνεται πως επιθυμεί να προχωρήσει πέρα από τη «συμφωνία ειρήνης» και πως ελπίζει σε επανεκκίνηση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας. Κατά τον Guardian, η Ρωσία φαίνεται πως επιθυμεί να τονίσει τα οφέλη των κοινών εμπορικών ευκαιριών με τις ΗΠΑ.

Πάντως, εκτιμάται ευρέως πως οποιαδήποτε αποδυνάμωση από τον Τραμπ των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα απογοητεύσει την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Και ο Economist θεωρεί πως ζήτημα της συζήτησης είναι η βαθύτερη ομαλοποίηση των διπλωματικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των κυρώσεων. Εξάλλου, όπως γράφει ο Economist, ο Πούτιν επιθυμεί διακαώς αυτού του είδους την «αποκατάσταση».

Σημαντικό ζήτημα ενδέχεται να είναι η συνεργασία στην Αρκτική, για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας, αναβιώνοντας συζητήσεις που φέρεται να είχαν πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, με Ρώσους αξιωματούχους να επιδιώκουν να προσελκύσουν την αμερικανική επιχειρηματική κοινότητα.

Το τι προσφορές μπορεί να κάνει η Ρωσία για ειρήνη στην Ουκρανία είναι λιγότερο σαφές.

Τι ζητεί η Ουκρανία από τη σύνοδο της Παρασκευής – Ο «εφιάλτης» του Κιέβου

Από τη μεριά της, η Ουκρανία θέλει μια συμφωνία που να περιλαμβάνει ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας και να μην επιτρέπει απλώς στον Τραμπ και τον Πούτιν να συνεργαστούν για την επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία.

Στο Κίεβο εκτιμούν πως κάτι τέτοιο θα επέτρεπε απλώς στον Πούτιν να ενισχύσει τη Ρωσία για νέες επιθετικές ενέργειες.

Το κλίμα στο Κίεβο είναι σκεπτικό σχετικά με το τι θα προκύψει από την Αλάσκα.

Ο «εφιάλτης» της Ουκρανίας είναι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσει τη σύνοδο της Παρασκευής με τον Ρώσο ομόλογό του για να εμφανιστεί ως υποψήφιος για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, προωθώντας μια συμφωνία για τον πόλεμο που θα «πουλήσει» το Κίεβο, όπως έχει γράψει το Politico.

Γι’ αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και βασικοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι πραγματοποίησαν τη συνάντηση πριν από τη σύνοδο με τον Τραμπ την Τετάρτη, ώστε να χαράξουν κόκκινες γραμμές, ελπίζοντας να αποτρέψουν τον Πούτιν από το να εκμεταλλευτεί μια συμφωνία με τον Τραμπ ως ευκαιρία να ανασυνταχθεί.

«Κατανοούμε την πρόθεση των Ρώσων να προσπαθήσουν να εξαπατήσουν την Αμερική – δεν θα το επιτρέψουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Εξάλλου, ο Ζελένσκι έχει μιλήσει για «μπλόφα» εκ μέρους του Πούτιν, αναφερόμενος στην επιθυμία που εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος για τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, ο Ουκρανός ηγέτης έχει εκφράσει την ελπίδα πως η σύνοδος της Αλάσκας μπορεί να οδηγήσει σε εκεχειρία.

Πάντως, ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα τονίσει πως η χώρα του πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που την αφορούν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρέπει να δοθεί στη Ρωσία το δικαίωμα βέτο για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο παραχώρησης επιπλέον ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει υπογραμμίσει ότι ο Ρώσος ηγέτης «δεν θέλει μια κυρίαρχη Ουκρανία» και επιδιώκει να κυριαρχήσει στη χώρα του.

Όπως εκτιμούν αναλυτές, με την πάροδο του χρόνου, η συζήτηση για το ενδεχόμενο η Ουκρανία να αναγνωρίσει τον ρωσικό έλεγχο σε εδάφη που κατέχει μετατράπηκε σε συζήτηση για το να δοθεί στην πραγματικότητα περισσότερη γη στη Ρωσία.

Η ιδέα των ανταλλαγών ήταν στο τραπέζι ήδη από πέρσι, όταν οι ουκρανικές δυνάμεις κατείχαν θέσεις μέσα στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας. Από τότε, η Ουκρανία έχει εκδιωχθεί από σχεδόν όλη την περιοχή του Κουρσκ, καθιστώντας την πρόταση αυτή άκυρη. Ωστόσο, η ιδέα των ανταλλαγών φαίνεται να παραμένει στην Ουάσιγκτον.

Πληροφορίες λένε ότι οι τελευταίες προτάσεις της Ουκρανίας έχουν ένα σαφές όρο: μια πλήρης εκεχειρία πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε συζήτησης για παραχώρηση εδαφών. Οτιδήποτε άλλο, προειδοποιούν πηγές του Economist, θα ανοίξει το «κουτί της Πανδώρας». Αυτό δεν αρκεί για τους Αμερικανούς, οι οποίοι πιέζουν την Ουκρανία να καταθέσει αντιπρόταση που να περιλαμβάνει και μέρος των δικών της εδαφών.

Η στάση της ΕΕ

Στο ίδιο πνεύμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες την Τετάρτη τόνισαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να έχει κατά νου ένα βασικό σημείο όταν συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν -και δεν πρέπει- να διαπραγματευτούν ουκρανικό έδαφος, ειδικά χωρίς αντάλλαγμα.

Ο Γερμανός καγκελάριος είχε απαριθμήσει πέντε σημεία στα οποία κατέληξαν οι συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν σε αυτά συμφωνεί και η αμερικανική ηγεσία: «Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι», «θέλουμε η εκεχειρία να είναι το πρώτο βήμα», «η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα, αλλά η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών δεν τίθεται σε συζήτηση», «απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παραμένουν» και «οι διαπραγματεύσεις να αποτελούν μέρος διατλαντικής στρατηγικής η οποία θα επικεντρώνεται στην ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας στην απαραίτητη πίεση σε βάρος της Ρωσίας».

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο που συμμετείχε στη διαδικτυακή σύνοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σκοπό να πετύχει κατάπαυση του πυρός στη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Μιλώντας στα ΜΜΕ μετά τη σύνοδο, ο Εμάνουελ Μακρόν ανέφερε ακόμα πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες πίεσαν τον Ντόναλντ Τραμπ για μεγαλύτερες ανταλλαγές κρατουμένων αλλά και την απελευθέρωση των παιδιών που οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους πως έχουν απαγάγει κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ακόμα υποστήριξε πως ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ότι κάθε εδαφικό ζήτημα που αφορά την Ουκρανία δεν μπορεί να είναι θέμα διαπραγμάτευσης χωρίς την ίδια την Ουκρανία στο τραπέζι, «και αυτή είναι η θέση που στηρίζουμε», ανέφερε ο ίδιος.

Σημειώνεται πως, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέβη στη Βρετανία, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, «συμφώνησαν ότι υπήρχε έντονο αίσθημα ενότητας και ισχυρή αποφασιστικότητα να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία.» Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως Στάρμερ και Ζελένσκι ανυπομονούν για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, η οποία «παρουσιάζει μια ρεαλιστική ευκαιρία να σημειωθεί πρόοδος, εφόσον ο Πούτιν αναλάβει δράση για να αποδείξει ότι είναι σοβαρός όσον αφορά την ειρήνη».

Ο φωτογραφικός φακός των πρακτορείων κατέγραψε τη στιγμή που ο Ζελένσκι και ο Στάρμερ αγκαλιάστηκαν μπροστά από την είσοδο του «Νο. 10», της πρωθυπουργικής κατοικίας της Βρετανίας

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς σε δηλώσεις του ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν την Παρασκευή να πετύχει. «Εμείς οι Ευρωπαίοι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε αυτή η συνάντηση να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενεπλάκη σε όλη την προετοιμασία. «Υπάρχει ελπίδα ότι κάτι κινείται», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος μετά τη διαδικτυακή σύνοδο με τον Τραμπ. Ο Μερτς ανέφερε ακόμα πως το πρώτο βήμα δεν μπορεί να είναι άλλο από την κατάπαυση του πυρός και σημείωσε ακόμα πως είναι θέμα αρχής για την ΕΕ πως «τα σύνορα δεν αλλάζουν με βία» -κάτι που έχει σημειώσει και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που έλαβε μέρος στη διάσκεψη-, αλλά και πως οποιαδήποτε παραχώρηση θα πρέπει να έχει ως αντάλλαγμα σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

