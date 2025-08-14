Η ακριβής ώρα της πολυσυζητημένης συνάντησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, που θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκας, ανακοινώθηκε νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, οι δύο ηγέτες θα ξεκινήσουν τη συνάντησή τους, που θα έχει ως επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, την Παρασκευή 15 Αυγούστου στις 11:30 τοπική ώρα –22:30 το βράδυ, ώρα Ελλάδος-, σύμφωνα με τον Guardian, και έπειτα από επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και του Κρεμλίνου.

Η συνάντηση αυτή θα προηγηθεί της ευρύτερης συνάντησης στην οποία θα συμμετέχουν οι επίσημες αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

«Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό των οικονομικών σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, όπως και για τις προοπτικές για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη συνάντησή τους αύριο, Παρασκευή, στην Αλάσκα», δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

«Η ημερήσια διάταξη θα επικεντρωθεί κυρίως στη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης», σημείωσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο οποίος παρέθεσε επίσης ότι θα συζητηθούν θέματα ειρήνης, ασφάλειας, σημαντικά διεθνή ζητήματα, αλλά και η διμερής συνεργασία.

Αναλυτικά, η συνάντηση θα αρχίσει με κατ’ ιδίαν συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ παρουσία μόνο διερμηνέων, στη συνέχεια οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν ανάμεσα στις αντίστοιχες αντιπροσωπείες των δύο χωρών σε γεύμα, παρουσία ομάδας ειδικών.

«Έπειτα από αυτό, θα διοργανωθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για να γίνει απολογισμός», διευκρίνισε ο Ουσακόφ.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα απαρτίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, τον ειδικό απεσταλμένο για οικονομικά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο Κίριλ Ντμίτριεφ και τον ίδιο τον Ουσακόφ.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας, δεν έχει τεθεί όριο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. «Η αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στη Ρωσία αμέσως μετά το τέλος των συνομιλιών», πρόσθεσε.